9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Railway: इन 6 स्पेशल रेलसेवाओं में मिलेगी कंफर्म सीट, रक्षाबंधन पर जानें रेलवे के ये इंतजाम

उत्तर पश्चिम रेलवे रक्षाबंधन पर्व और उसके बाद भी ट्रेनों में अतिरिक्त यात्री यातायात के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा के लिए 6 हेतु स्पेशल रेलसेवाओं का संचालन कर रहा है।

जयपुर

Anand Prakash Yadav

Aug 09, 2025

जयपुर. उत्तर पश्चिम रेलवे रक्षाबंधन पर्व और उसके बाद भी ट्रेनों में अतिरिक्त यात्री यातायात के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा के लिए 6 हेतु स्पेशल रेलसेवाओं का संचालन कर रहा है। 10 से 15 अगस्त विभिन्न रूट पर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है।

इन स्पेशल ट्रेनों का संचालन

गाड़ी संख्या 09725, जयपुर-बान्द्रा टर्मिनस स्पेशल रेलसेवा 10 अगस्त को जयपुर से सुबह 08.25 बजे रवाना अगले दिन 04.55 बजे बान्द्रा टर्मिनस पहुंचेगी। वहीं गाड़ी संख्या 09726, बान्द्रा टर्मिनस-जयपुर स्पेशल रेलसेवा 11 अगस्त को बान्द्रा टर्मिनस से सुबह 09.30 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 06.45 बजे जयपुर पहुंचेगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: रेलवे रक्षाबंधन पर चलाएगा 4 स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों को मिल सकेगी कंफर्म सीट, जानें ट्रेन अपडेट
जयपुर
image

गाड़ी संख्या 04725, हिसार-हडपसर सुपरफास्ट स्पेशल रेलसेवा 10 अगस्त को हिसार से सुबह 05.50 बजे रवाना होकर 11 अगस्त को सुबह 10.45 बजे हडपसर पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 04726, हडपसर-हिसार सुपरफास्ट स्पेशल रेलसेवा 11 अगस्त को हडपसर से शाम 05 बजे रवाना होगी।

गाड़ी संख्या 04827, भगत की कोठी (जोधपुर)- बान्द्रा टर्मिनस स्पेशल 10 अगस्त को भगत की कोठी से दोपहर 2.30 बजे रवाना होकर 11 अगस्त को सुबह 07.25 बजे बान्द्रा टर्मिनस पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 04828, बान्द्रा टर्मिनस-भगत की कोठी (जोधपुर) स्पेशल 11 अगस्त को बान्द्रा टर्मिनस से सुबह 10.30 बजे रवाना होकर 12 अगस्त को सुबह 04.30 बजे भगत की कोठी पहुंचेगी।

गाड़ी संख्या 09639, मदार-रोहतक स्पेशल रेलसेवा 10 अगस्त को मदार से प्रतिदिन सुबह 04.30 बजे रवाना होकर दोपहर 12.50 बजे रोहतक पहुंचेगी। इसी प्रकार गाडी संख्या 09640, रोहतक-मदार स्पेशल रेलसेवा 10 अगस्त को रोहतक से दोपहर 01.20 बजे रवाना होकर रात 10.35 बजे मदार पहुंचेगी।

गाड़ी संख्या 09023, बान्द्रा टर्मिनस-सांगानेर (जयपुर) साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल रेलसेवा 14 अगस्त बान्द्रा टर्मिनस से अपरान्ह 04.45 बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर 12.30 बजे सांगानेर पहुंचेगी। इसी प्रकार गाडी संख्या 09024, सांगानेर (जयपुर)-बान्द्रा टर्मिनस साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल रेलसेवा 15 अगस्त सांगानेर से अपरान्ह 04.50 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 11.15 बजे बान्द्रा टर्मिनस पहुंचेगी।

गाड़ी संख्या 09611, अजमेर-वलसाड स्पेशल रेलसेवा 11 अगस्त को अजमेर से दोपहर 01 बजे रवाना होकर अगले दिन 08.30 बजे वलसाड पहुंचेगी। इसी प्रकार गाडी संख्या 09612, वलसाड-अजमेर स्पेशल रेलसेवा 12 अगस्त को वलसाड से दोपहर एक बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 09.55 बजे अजमेर पहुंचेगी।

रेलवे प्रवक्ता ये बोले

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार रक्षाबंधन पर्व पर ट्रेनों में संभावित यात्रीभार को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों के परिचालन के इंतजाम किए गए हैं। रक्षाबंधन पर्व और उसके बाद अपने गंतव्य लौटने वाले यात्रियों के कारण ट्रेनों में यात्रीभार के अनुसार स्पेशल ट्रेनों के संचालन और ट्रेनों के डिब्बों में बढ़ोतरी के इंतजाम किए जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Jaipur: घूमने का ‘गोल्डन सीजन’ बना अगस्त, ट्रेनें हो गई फुल, फ्लाइट का किराया भी हुआ दोगुना
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Aug 2025 10:35 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Railway: इन 6 स्पेशल रेलसेवाओं में मिलेगी कंफर्म सीट, रक्षाबंधन पर जानें रेलवे के ये इंतजाम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.