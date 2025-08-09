Railway: इन 6 स्पेशल रेलसेवाओं में मिलेगी कंफर्म सीट, रक्षाबंधन पर जानें रेलवे के ये इंतजाम

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार रक्षाबंधन पर्व पर ट्रेनों में संभावित यात्रीभार को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों के परिचालन के इंतजाम किए गए हैं। रक्षाबंधन पर्व और उसके बाद अपने गंतव्य लौटने वाले यात्रियों के कारण ट्रेनों में यात्रीभार के अनुसार स्पेशल ट्रेनों के संचालन और ट्रेनों के डिब्बों में बढ़ोतरी के इंतजाम किए जा रहे हैं।