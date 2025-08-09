Railway: इन 6 स्पेशल रेलसेवाओं में मिलेगी कंफर्म सीट, रक्षाबंधन पर जानें रेलवे के ये इंतजाम

जयपुर. उत्तर पश्चिम रेलवे रक्षाबंधन पर्व और उसके बाद भी ट्रेनों में अतिरिक्त यात्री यातायात के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा के लिए 6 हेतु स्पेशल रेलसेवाओं का संचालन कर रहा है। 10 से 15 अगस्त विभिन्न रूट पर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है।
गाड़ी संख्या 09725, जयपुर-बान्द्रा टर्मिनस स्पेशल रेलसेवा 10 अगस्त को जयपुर से सुबह 08.25 बजे रवाना अगले दिन 04.55 बजे बान्द्रा टर्मिनस पहुंचेगी। वहीं गाड़ी संख्या 09726, बान्द्रा टर्मिनस-जयपुर स्पेशल रेलसेवा 11 अगस्त को बान्द्रा टर्मिनस से सुबह 09.30 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 06.45 बजे जयपुर पहुंचेगी।
गाड़ी संख्या 04725, हिसार-हडपसर सुपरफास्ट स्पेशल रेलसेवा 10 अगस्त को हिसार से सुबह 05.50 बजे रवाना होकर 11 अगस्त को सुबह 10.45 बजे हडपसर पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 04726, हडपसर-हिसार सुपरफास्ट स्पेशल रेलसेवा 11 अगस्त को हडपसर से शाम 05 बजे रवाना होगी।
गाड़ी संख्या 04827, भगत की कोठी (जोधपुर)- बान्द्रा टर्मिनस स्पेशल 10 अगस्त को भगत की कोठी से दोपहर 2.30 बजे रवाना होकर 11 अगस्त को सुबह 07.25 बजे बान्द्रा टर्मिनस पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 04828, बान्द्रा टर्मिनस-भगत की कोठी (जोधपुर) स्पेशल 11 अगस्त को बान्द्रा टर्मिनस से सुबह 10.30 बजे रवाना होकर 12 अगस्त को सुबह 04.30 बजे भगत की कोठी पहुंचेगी।
गाड़ी संख्या 09639, मदार-रोहतक स्पेशल रेलसेवा 10 अगस्त को मदार से प्रतिदिन सुबह 04.30 बजे रवाना होकर दोपहर 12.50 बजे रोहतक पहुंचेगी। इसी प्रकार गाडी संख्या 09640, रोहतक-मदार स्पेशल रेलसेवा 10 अगस्त को रोहतक से दोपहर 01.20 बजे रवाना होकर रात 10.35 बजे मदार पहुंचेगी।
गाड़ी संख्या 09023, बान्द्रा टर्मिनस-सांगानेर (जयपुर) साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल रेलसेवा 14 अगस्त बान्द्रा टर्मिनस से अपरान्ह 04.45 बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर 12.30 बजे सांगानेर पहुंचेगी। इसी प्रकार गाडी संख्या 09024, सांगानेर (जयपुर)-बान्द्रा टर्मिनस साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल रेलसेवा 15 अगस्त सांगानेर से अपरान्ह 04.50 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 11.15 बजे बान्द्रा टर्मिनस पहुंचेगी।
गाड़ी संख्या 09611, अजमेर-वलसाड स्पेशल रेलसेवा 11 अगस्त को अजमेर से दोपहर 01 बजे रवाना होकर अगले दिन 08.30 बजे वलसाड पहुंचेगी। इसी प्रकार गाडी संख्या 09612, वलसाड-अजमेर स्पेशल रेलसेवा 12 अगस्त को वलसाड से दोपहर एक बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 09.55 बजे अजमेर पहुंचेगी।
उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार रक्षाबंधन पर्व पर ट्रेनों में संभावित यात्रीभार को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों के परिचालन के इंतजाम किए गए हैं। रक्षाबंधन पर्व और उसके बाद अपने गंतव्य लौटने वाले यात्रियों के कारण ट्रेनों में यात्रीभार के अनुसार स्पेशल ट्रेनों के संचालन और ट्रेनों के डिब्बों में बढ़ोतरी के इंतजाम किए जा रहे हैं।