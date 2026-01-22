Weather Alert: किसी भी वक्त बदल सकता है मौसम, IMD ने जारी की बारिश की बड़ी चेतावनी, रहें सावधान

अभी तक मध्य और उत्तरी अरब सागर में विक्षोभ सक्रिय नहीं होने से मेवाड़-वागड़ में इस बार अब तक मावठ नहीं हुई। इसके साथ ही ईरान और अफगानिस्तान से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ जम्मू-कश्मीर-लद्दाख होते हुए तिब्बत की ओर मुड़ जाने से इस बार उत्तर-पश्चिमी भारत में बहुत कम मावठ हुई। जबकि जेट स्ट्रीम के पश्चिमी हिमालय पर आने से उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है। यदि शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं होता है तो मावठ नहीं होगी। इस समय मध्य और उत्तरी अरब सागर में बादल छाए हुए हैं। इनके सक्रिय होकर उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ने की स्थिति में अगले तीन-चार दिनों में मेवाड़-वागड़ में मावठ होने के आसार हैं।