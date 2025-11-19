Rajasthan Weather: राजस्थान में 21, 22 नवंबर को बारिश का अलर्ट, माउंटआबू में पारा 0 डिग्री; मैदानों में इस सिस्टम से सहमी सर्दी

राजस्थान के नागौर,सीकर, जालोर और सिरोही जिले में इन दिनों कड़ाके की सर्दी का दौर सक्रिय है। दोनों शहरों में रात का तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो रहा है। मैदानी इलाकों में बीती रात सीकर 5.5 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे सर्द रहां वहीं नागौर 5.9, जालोर 7.0, सिरोही 7.4, फतेहपुर 6.9, दौसा 6.7 और अंता बारां में 7.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ। मौसम विज्ञानियों के अनुसार देश के उत्तर पूर्वी इलाकों में सक्रिय एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम के कारण नवंबर के आगामी दिनों में मौसम में बड़ा बदलाव नहीं होने और कुछ स्थानों के अलावा शेष भागों में सर्दी के तेवर ढीले रहने के आसार हैं।