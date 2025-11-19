Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Weather: राजस्थान में 21, 22 नवंबर को बारिश का अलर्ट, माउंटआबू में पारा 0 डिग्री; मैदानों में इस सिस्टम से सहमी सर्दी

राजस्थान में 21 और 22 ​नवंबर को उत्तर पूर्व के कुछ स्थानों पर बारिश होने की आशंका है। हालांकि प्रदेश में दो तीन ​शहरों को छोड़कर शेष भागों में आगामी दिनों में सर्दी के तेवर नर्म रहने वाले हैं।

जयपुर

Anand Prakash Yadav

Nov 19, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर, पत्रिका फोटो

Rain Alert in Rajasthan: जयपुर। राजस्थान में 21 और 22 ​नवंबर को उत्तर पूर्व के कुछ स्थानों पर बारिश होने की आशंका है। हालांकि प्रदेश में दो तीन ​शहरों को छोड़कर शेष भागों में आगामी दिनों में सर्दी के तेवर नर्म रहने वाले हैं। मौसम विज्ञानियों की मानें तो उत्तर पूर्वी इलाकों में बन रहे एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम ने प्रदेश तक आने वाली उत्तरी सर्द हवाओं को रोक दिया है जिसके असर से आगामी कुछ दिन और लोगों को कड़ाके की सर्दी से राहत​ मिलने वाली है। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह के मध्य तक ही फिर से सर्द हवाओं का जोर प्रदेश में बढ़ेगा और पारे में गिरावट हो सकेगी।

21 और 22 नवंबर को बौछारें गिरने की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पूर्वी पाकिस्तान के पास 20 नवंबर को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। जिसके कारण राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों के कुछ शहरों में 21 और 22 नवंबर को बादलों की आवाजाही रहने और हल्की बौछारें गिरने की संभावना है। जबकि प्रदेश के शेष इलाकों में मौसम का मिजाज शुष्क रहने का पूर्वानुमान है।

एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना बाधा

राजस्थान के नागौर,सीकर, जालोर और सिरोही जिले में इन दिनों कड़ाके की सर्दी का दौर सक्रिय है। दोनों शहरों में रात का तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो रहा है। मैदानी इलाकों में बीती रात सीकर 5.5 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे सर्द रहां वहीं नागौर 5.9, जालोर 7.0, सिरोही 7.4, फतेहपुर 6.9, दौसा 6.7 और अंता बारां में 7.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ। मौसम विज्ञानियों के अनुसार देश के उत्तर पूर्वी इलाकों में सक्रिय एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम के कारण नवंबर के आगामी दिनों में मौसम में बड़ा बदलाव नहीं होने और कुछ स्थानों के अलावा शेष भागों में सर्दी के तेवर ढीले रहने के आसार हैं।

माउंटआबू में पारा चौथे दिन भी जमाव बिंदू पर

राजस्थान के एकमात्र पर्वतीय स्थल माउंटआबू में बुधवार को भी रात का तापमान जमाव बिंदू 0.0 डिग्री सेल्सियस पर ठहरा रहा। हालांकि हिल स्टेशन पर दिन में मौसम का मिजाज शुष्क बना हुआ है लेकिन सुबह शाम में कड़ाके की सर्दी का असर इन दिनों जारी है। सिरोही जिले में भी मौसम का मिजाज सर्द रहा है।

जयपुर में मौसम सर्द, पारे में आंशिक गिरावट

राजधानी जयपुर में बीती रात का तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। शहर में सुबह शाम में हल्की सर्दी का असर लोगों को महसूस हो रहा है लेकिन दिन में धूप की तीखी चुभन के कारण मौसम का मिजाज शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग ने जयपुर में अगले दो तीन दिन मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है।

बीती रात कहां कितना न्यूनतम तापमान

मौसम विभाग से जारी आकंड़ों के अनुसार बीती रात अजमेर 9.8, भीलवाड़ा 8.5, वनस्थली 8.3, अलवर 9.5, पिलानी 8.7, कोटा 11.0, चित्तौड़गढ़ 8.2, डबोक 9.0, डूंगरपुर 11.0, करौली 8.7, प्रतापगढ़ 10.2, झुंझुनूं 9.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ। पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर 13.1, पाली 12.8, जैसलमेर 11.7, जोधपुर 10.0, फलोदी 13.2, चूरू 8.2, श्रीगंगानगर 11.9 और लूणकरणसर में 13.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ है।

