Rain Alert 21 August: जयपुर सहित 8 जिलों में दो घंटे में होगी झमाझम, आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना

जयपुर। राजस्थान में मौसम ने करवट ले ली है। राज्य के कई जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। इन जिलों में अगले तीन घंटे में मूसलाधार बारिश के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है।

मौसम विज्ञान केन्द्र, जयपुर के अनुसार दोपहर तीन बजे अलर्ट जारी हुआ है। इस अलर्ट के अनुसार राजस्थान के अजमेर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, टोंक व अलवर जिले में भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों में कहीं-कहीं आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है।

इसके अलावा करीब बीस जिलों में यलो अलर्ट जारी हुआ है। इस यलो अलर्ट के तहत इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।