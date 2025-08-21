Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rain Alert 21 August: जयपुर सहित 8 जिलों में दो घंटे में होगी झमाझम, आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना

IMD Rajasthan Update: मौसम विज्ञान केन्द्र, जयपुर के अनुसार दोपहर तीन बजे अलर्ट जारी हुआ है। इस अलर्ट के अनुसार राजस्थान के अजमेर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, टोंक व अलवर जिले में भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों में कहीं-कहीं आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 21, 2025

जयपुर में गुरुवार को हुई बारिश। फोटो पत्रिका।
जयपुर में गुरुवार को हुई बारिश। फोटो पत्रिका।

जयपुर। राजस्थान में मौसम ने करवट ले ली है। राज्य के कई जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। इन जिलों में अगले तीन घंटे में मूसलाधार बारिश के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है।
मौसम विज्ञान केन्द्र, जयपुर के अनुसार दोपहर तीन बजे अलर्ट जारी हुआ है। इस अलर्ट के अनुसार राजस्थान के अजमेर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, टोंक व अलवर जिले में भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों में कहीं-कहीं आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है।
इसके अलावा करीब बीस जिलों में यलो अलर्ट जारी हुआ है। इस यलो अलर्ट के तहत इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

राजस्थान मौसम अपडेट 21 अगस्त

🔷 पिछले 24 घंटों में कोटा, उदयपुर, जयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश दर्ज की गई है। सर्वाधिक बारिश शेरगढ़, बांसवाड़ा में 97 मिमी दर्ज।

🔷 आज पूर्वी राजस्थान व आसपास के MP के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके असर से आगामी एक सप्ताह राज्य के अधिकांश भागों में मानसून पुनः सक्रिय होने की प्रबल संभावना है।

🔷 आज कोटा, उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी व अति भारी बारिश जबकि जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, जयपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।*

🔷 दक्षिणी व दक्षिण-पूर्वी भागों में कहीं-कहीं भारी, अति भारी बारिश की गतिविधियां आगामी 3-4 दिन जारी रहने व शेष अधिकांश भागों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है।

🔷 पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी 22 से 29 अगस्त के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है।

Published on:

21 Aug 2025 03:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rain Alert 21 August: जयपुर सहित 8 जिलों में दो घंटे में होगी झमाझम, आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
