IMD Alert: राजस्थान के 2 जिलों में आज रात बारिश की चेतावनी, जानें आगामी सप्ताह कैसा रहेगा प्रदेश का मौसम ?

जयपुर। राजस्थान में बेमौसम की बारिश का दौर जारी है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के कुछ जिलों में आज भी बारिश हुई। अजमेर में 23 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं अब मौसम विभाग ने झुंझुनूं और चुरू जिले के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक इन जिलों में 3 घंटे के अंदर तेज हवा और मेघगर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है।