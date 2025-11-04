Patrika LogoSwitch to English

IMD Alert: राजस्थान के 2 जिलों में आज रात बारिश की चेतावनी, जानें आगामी सप्ताह कैसा रहेगा प्रदेश का मौसम ?

IMD Alert: मौसम विभाग के मुताबिक, आगामी सप्ताह में राजस्थान के अंदर तापमान में 3-5 डिग्री गिरावट होने की प्रबल संभावना है। वहीं आज रात के लिए 2 जिलों में बारिश का अलर्ट है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Nov 04, 2025

Rain Alert

बारिश के दौरान की तस्वीर (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। राजस्थान में बेमौसम की बारिश का दौर जारी है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के कुछ जिलों में आज भी बारिश हुई। अजमेर में 23 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं अब मौसम विभाग ने झुंझुनूं और चुरू जिले के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक इन जिलों में 3 घंटे के अंदर तेज हवा और मेघगर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है।

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 3 और 4 नवंबर के लिए प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने का अनुमान जताया था। मौसम विभाग के मुताबिक, नए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश हो रही है। हालांकि, प्रदेश में अब बारिश का दौर थमने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने बताया कि 5 नवंबर से प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा।

टोंक में हुई 55 मिमी बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक, आगामी एक सप्ताह के दौरान उत्तरी हवाओं की वजह से तापमान में 3-5 डिग्री गिरावट होने की प्रबल संभावना है। हालांकि, आगमी एक सप्ताह के बीच बारिश की कोई चेतावनी नहीं है। पिछले 24 घंटों में उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हुई। सबसे अधिक बारिश देऊली, टोंक में 55 मिमी दर्ज की गई।

एक सप्ताह मौसम रहेगा साफ

5 नवंबर से आगामी एक सप्ताह तक पूरे प्रदेश का मौसम साफ रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक, वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में पश्चिमी विक्षोभ के रूप में उत्तरी पाकिस्तान व आसपास के क्षेत्र के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके अलावा एक और परिसंचरण तंत्र हरियाणा व आसपास के क्षेत्र के ऊपर अवस्थित है। हालांकि, इसकी वजह से आगामी दिनों में बारिश की कोई चेतावनी नहीं है।

शुरू होने वाली है कड़ाके की सर्दी

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, इस साल नवंबर के अंत तक कड़ाके की सर्दी पड़ने का अनुमान है। जानकारों का मानना है कि इस साल सामान्य से अधिक सर्दी पड़ सकती है। वहीं मौसम विभाग ने भी हिमालय से आने वाली ठंडी हवाओं की वजह से आगामी दिनों में तेजी से तापमान में गिरावट होने की प्रबल संभावना जताई है।

Published on:

04 Nov 2025 07:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMD Alert: राजस्थान के 2 जिलों में आज रात बारिश की चेतावनी, जानें आगामी सप्ताह कैसा रहेगा प्रदेश का मौसम ?

