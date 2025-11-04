Rajasthan: मरने के 13 साल बाद न्यायाधीश को मिला न्याय, पहले पत्नी फिर बेटे ने लड़ा केस, राज्यपाल का आदेश हुआ रद्द

जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की डबल बेंच जस्टिस मुन्नूरी लक्ष्मण व जस्टिस बिपिन गुप्ता ने बीकानेर के मूल निवासी सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश बी.डी. सारस्वत की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी को रद्द करने के साथ ही उनके परिवार को पूर्ण वेतन, सेवा निरंतरता और पेंशन लाभ देने का आदेश दिया है। जस्टिस सारस्वत की मुकदमे के दौरान ही साल 2012 में मौत गई थी।