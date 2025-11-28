Rajasthan Weather Update: बारिश और बर्फीली हवा से ठंड ने पकड़ी रफ्तार, IMD ने अगले सप्ताह कड़ाके की सर्दी का जारी किया अलर्ट

Rajasthan Weather Today: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले दो तीन दिन और कहीं हल्की बारिश तो कहीं छिटपुट बौछारें गिरने की संभावना है। जयपुर, अजमेर और सीकर जिले में आज सुबह तक हुई तेज बौछारों से मौसम तो सर्द रहा, लेकिन अधिकांश शहरों में रात का तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। मौसम विज्ञानियों के अनुसार राजस्थान के कई शहरों में अगले दो तीन दिन हल्की बौछारें गिरने और कुछ इलाकों में 20 से 30 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से उत्तरी बर्फीली हवा चलने पर मौसम का मिजाज सर्द रहने की संभावना है।