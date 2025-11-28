Rajasthan Weather Update: बारिश और बर्फीली हवा से ठंड ने पकड़ी रफ्तार, IMD ने अगले सप्ताह कड़ाके की सर्दी का जारी किया अलर्ट

जयपुर में सुबह बारिश के बाद जनपथ पर छाई धुंध, पत्रिका फोटो
Rajasthan Weather Today: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले दो तीन दिन और कहीं हल्की बारिश तो कहीं छिटपुट बौछारें गिरने की संभावना है। जयपुर, अजमेर और सीकर जिले में आज सुबह तक हुई तेज बौछारों से मौसम तो सर्द रहा, लेकिन अधिकांश शहरों में रात का तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। मौसम विज्ञानियों के अनुसार राजस्थान के कई शहरों में अगले दो तीन दिन हल्की बौछारें गिरने और कुछ इलाकों में 20 से 30 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से उत्तरी बर्फीली हवा चलने पर मौसम का मिजाज सर्द रहने की संभावना है।
जयपुर,और सीकर जिले में देर रात से लेकर सुबह तक छिटपुट बौछारें गिरने पर मौसम सर्द रहा। अजमेर में देर शाम को तेज बौछारें गिरी। बेमौसमी बारिश होने से मौसम सर्द रहा और लोग सुबह देर तक घरों में दुबके रहे। जयपुर में सुबह सैर पर निकलने वाले लोग भी आज बारिश के कारण घर से बाहर नहीं निकल सके। जयपुर के टोंक रोड, जेएलएन रोड समेत कई इलाकों में सुबह तेज बौछारें गिरी।
मौसम विज्ञानियों के आकलन के अनुसार हिमालय तराई क्षेत्र में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जयपुर समेत 7 जिलों में बादलों की आवाजाही बने रहने और कुछ इलाकों में हल्की बौछारें गिरने की संभावना है। अगले दो तीन दिन बाद अगले सप्ताह से बादल छंटने और आसमान साफ होने पर दिन और रात के तापमान में तेजी से गिरावट होने पर कड़ाके की सर्दी का असर बढ़ने की संभावना है।
राजस्थान के कई शहरों में बादल छाए रहने पर दिन का तापमान सामान्य या उसके आसपास दर्ज किया गया। लेकिन फतेहपुर और करौली के अलावा शेष जिलों में रात का तापमान सामान्य से अधिक दर्ज हुआ। जयपुर शहर में आज न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस रहा जो गुरुवार की तुलना में एक डिग्री कम रहा है।
मौसम विभाग से जारी आकंड़ों के अनुसार शुक्रवार को अलवर 9.0, फतेहपुर 9.2 और करौली में 9.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ। वहीं अजमेर 15.3, भीलवाड़ा 14.4, पिलानी 10.0, सीकर 13.0, कोटा 14.4, चित्तौड़गढ़ 14.2, डबोक 15.0, डूंगरपुर 10.5, सिरोही 13.2, दौसा 10.4, प्रतापगढ़ 16.1, झुंझुनूं 12.0 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ।
पश्चिमी राजस्थान में पाली 16.4, बाड़मेर 15.5, जैसलमेर 12.5, जोधपुर 17.4, फलोदी 13.8, बीकानेर 14.1, चूरू 10.5, श्रीगंगानगर 10.1, नागौर 11.3, जालोर 17.1 और लूणकरणसर में 11.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ है।
मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को जयपुर समेत श्रीगंगानगर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर और कोटा शहर में बादलों की आवाजाही रहने और अधिकतम तापमान सामान्य या उससे अधिक रहने की संभावना है। कुछ भागों में कहीं कहीं छिटपुट बौछारें भी गिरने के आसार हैं।
