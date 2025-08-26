Rain Alert 26 August: अगले तीन घंटे में 24 जिलों में बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Heavy Rain in Rajasthan: जयपुर। राजस्थान में आज भी मानसून सक्रिय है। इनमें तीन जिलों में अतिभारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विभाग ने दोपहर एक बजे अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के अनुसार आगामी तीन घंटे में राजस्थान के 24 जिलों में बारिश आने की संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के झुंझुनूं, सीकर, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, बारां, झालावाड़, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौडगढ़़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली व चूरू जिलों में आगामी तीन घंटे में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ मध्यम वर्षा आ सकती है।