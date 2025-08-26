Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rain Alert 26 August: अगले तीन घंटे में 24 जिलों में बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Rajasthan Weather Update: मौसम विभाग के अनुसार 26 अगस्त को अलवर, बांसवाड़ा, झुंझुनूं, राजसमंद, बाडमेर, चूरू व पाली में दिन भर में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं जालोर, उदयपुर व सिरोही में अतिभारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 26, 2025

राजस्थान में तीन घंटे में झमाझम का अलर्ट। जयपुर के आसमान में छाए बादल। फोटो-पत्रिका।
राजस्थान में तीन घंटे में झमाझम का अलर्ट। जयपुर के आसमान में छाए बादल। फोटो-पत्रिका।

Heavy Rain in Rajasthan: जयपुर। राजस्थान में आज भी मानसून सक्रिय है। इनमें तीन जिलों में अतिभारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विभाग ने दोपहर एक बजे अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के अनुसार आगामी तीन घंटे में राजस्थान के 24 जिलों में बारिश आने की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के झुंझुनूं, सीकर, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, बारां, झालावाड़, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौडगढ़़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली व चूरू जिलों में आगामी तीन घंटे में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ मध्यम वर्षा आ सकती है।

इन जिलों में आज भारी बारिश की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार 26 अगस्त को अलवर, बांसवाड़ा, झुंझुनूं, राजसमंद, बाडमेर, चूरू व पाली में दिन भर में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं जालोर, उदयपुर व सिरोही में अतिभारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

ये भी पढ़ें

Holiday: राजस्थान के इस जिले में 27 अगस्त को स्कूल ही नहीं, सभी सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद, अवकाश घो​षित, आदेश जारी
जयपुर
Public holiday

ये भी पढ़ें

School Holiday: रेड अलर्ट के बीच 3 जिलों में 25 व 26 अगस्त का स्कूलों में अवकाश, 2 जिलों में धार्मिक मेले के कारण छुट्टी
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Aug 2025 01:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rain Alert 26 August: अगले तीन घंटे में 24 जिलों में बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.