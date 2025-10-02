Patrika LogoSwitch to English

Rain Alert : जयपुर में तूफानी बारिश, राजस्थान में पांच से सात अक्टूबर तक चलेगा बरसात का दौर, अलर्ट जारी

राजस्थान के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। राजधानी जयपुर गुरुवार शाम को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। शहर के कई इलाकों में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई।

less than 1 minute read

जयपुर

image

kamlesh sharma

Oct 02, 2025

फोटो पत्रिका

Rajasthan Rain Alert : जयपुर। राजस्थान के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। राजधानी जयपुर में गुरुवार शाम को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। शहर के कई इलाकों में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई। इसके अलावा करौली, अलवर, धौलपुर समेत अन्य जिलों में हल्की बारिश हुई। प्रदेश में पांच से सात अक्टूबर तक फिर से बारिश का एक और दौर शुरू होगा। मौसम केन्द्र ने इसका अलर्ट जारी किया है।

मौसम केन्द्र जयपुर के अनुसार वेल मार्क लो प्रेशर उत्तर-पूर्वी अरब सागर, सौराष्ट्र तट पर अवस्थित है। राजस्थान के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र व ट्रफ लाइन भी सक्रिय है। इसी के साथ एक और नया वेल मार्क लो-प्रेशर बंगाल की खाड़ी में बन गया है। इसके आगामी 48 घंटों में लगभग पश्चिम की ओर आगे बढ़ने व तीव्र होकर तीन अक्टूबर को उड़ीसा-आंध्रप्रदेश तट पर गहरा अवदाब बनकर आगे बढ़ने की संभावना है।

इसके असर से राज्य के कुछ भागों में हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां आगामी 3-4 दिन जारी रहने की संभावना है। पांच से सात अक्टूबर के दौरान पुनः बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने और बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर व जयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है।

02 Oct 2025 08:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rain Alert : जयपुर में तूफानी बारिश, राजस्थान में पांच से सात अक्टूबर तक चलेगा बरसात का दौर, अलर्ट जारी

