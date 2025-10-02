Rain Alert : जयपुर में तूफानी बारिश, राजस्थान में पांच से सात अक्टूबर तक चलेगा बरसात का दौर, अलर्ट जारी

Rajasthan Rain Alert : जयपुर। राजस्थान के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। राजधानी जयपुर में गुरुवार शाम को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। शहर के कई इलाकों में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई। इसके अलावा करौली, अलवर, धौलपुर समेत अन्य जिलों में हल्की बारिश हुई। प्रदेश में पांच से सात अक्टूबर तक फिर से बारिश का एक और दौर शुरू होगा। मौसम केन्द्र ने इसका अलर्ट जारी किया है।