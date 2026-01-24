24 जनवरी 2026,

शनिवार

जयपुर

Weather Update 24 January: आगामी 48 घंटों तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं, लेकिन 27 को कई जगह बारिश के आसार

27 जनवरी को बदलेगा राजस्थान का मौसम, बारिश और मेघगर्जन के आसार। उत्तरी हवाओं से ठंड बढ़ी, नया पश्चिमी विक्षोभ देगा बारिश का संकेत। शेखावाटी से कोटा तक मौसम करवट लेगा, तापमान में उतार-चढ़ाव जारी।

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Jan 24, 2026

Weather Update Rajasthan weather will change today tomorrow IMD Prediction tomorrow 5 districts rain and hailstorms alert

फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan Weather: जयपुर। राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार बीते 24 घंटों में उत्तरी हवाओं के प्रभाव से प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान में 3 से 9 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। इससे सुबह और रात के समय ठंड का असर बढ़ गया है।

मौसम विभाग का कहना है कि आगामी 48 घंटों तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। हालांकि शेखावाटी और उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में कहीं-कहीं शीतलहर चलने की संभावना बनी हुई है। लोगों को सुबह-शाम अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

इसी बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ 26 और 27 जनवरी को सक्रिय होने की संभावना है। इसका असर सबसे अधिक 27 जनवरी को देखने को मिल सकता है। विभाग के अनुसार पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में 26 जनवरी की दोपहर बाद हल्की बारिश हो सकती है।

27 जनवरी को बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है। कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली भी गिर सकती है।

Published on:

24 Jan 2026 12:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Update 24 January: आगामी 48 घंटों तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं, लेकिन 27 को कई जगह बारिश के आसार

