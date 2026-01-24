Weather Update 24 January: आगामी 48 घंटों तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं, लेकिन 27 को कई जगह बारिश के आसार

Rajasthan Weather: जयपुर। राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार बीते 24 घंटों में उत्तरी हवाओं के प्रभाव से प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान में 3 से 9 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। इससे सुबह और रात के समय ठंड का असर बढ़ गया है।