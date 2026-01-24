Weather Update 24 January: आगामी 48 घंटों तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं, लेकिन 27 को कई जगह बारिश के आसार

फाइल फोटो पत्रिका
Rajasthan Weather: जयपुर। राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार बीते 24 घंटों में उत्तरी हवाओं के प्रभाव से प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान में 3 से 9 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। इससे सुबह और रात के समय ठंड का असर बढ़ गया है।
मौसम विभाग का कहना है कि आगामी 48 घंटों तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। हालांकि शेखावाटी और उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में कहीं-कहीं शीतलहर चलने की संभावना बनी हुई है। लोगों को सुबह-शाम अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
इसी बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ 26 और 27 जनवरी को सक्रिय होने की संभावना है। इसका असर सबसे अधिक 27 जनवरी को देखने को मिल सकता है। विभाग के अनुसार पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में 26 जनवरी की दोपहर बाद हल्की बारिश हो सकती है।
27 जनवरी को बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है। कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली भी गिर सकती है।
