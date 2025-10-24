Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rain Alert: राजस्थान में फिर होगी झमाझम बारिश, 26-27-28 अक्टूबर के लिए IMD का नया अलर्ट जारी

IMD Rain Alert: मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने और मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 24, 2025

IMD rain alert

मौसम। फाइल फोटो- पत्रिका

राजस्थान में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन जल्द ही इसमें बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग जयपुर केंद्र के अनुसार अरब सागर की खाड़ी में एक अवदाब (Depression) और दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र (Low Pressure area) बना हुआ है। इसके साथ ही 26 से 27 अक्टूबर के दौरान एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिमी भारत में सक्रिय होने की संभावना जताई गई है।

बारिश की प्रबल संभावना

इन तंत्रों के संयुक्त प्रभाव से दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में 26 से 28 अक्टूबर के बीच मेघगर्जन के साथ बारिश की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि इसका सर्वाधिक असर 27 और 28 अक्टूबर को रहेगा। इन दो दिनों के दौरान कई जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने और मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है।

वहीं, राज्य के बाकी अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होने की उम्मीद है। विभाग ने किसानों और आमजन को सलाह दी है कि आगामी तीन दिनों में दक्षिण-पूर्वी जिलों में बादल छाने और गरज-चमक के साथ बारिश की स्थिति को देखते हुए आवश्यक सावधानियां बरतें।

24 Oct 2025 06:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rain Alert: राजस्थान में फिर होगी झमाझम बारिश, 26-27-28 अक्टूबर के लिए IMD का नया अलर्ट जारी

