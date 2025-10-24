Rain Alert: राजस्थान में फिर होगी झमाझम बारिश, 26-27-28 अक्टूबर के लिए IMD का नया अलर्ट जारी

राजस्थान में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन जल्द ही इसमें बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग जयपुर केंद्र के अनुसार अरब सागर की खाड़ी में एक अवदाब (Depression) और दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र (Low Pressure area) बना हुआ है। इसके साथ ही 26 से 27 अक्टूबर के दौरान एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिमी भारत में सक्रिय होने की संभावना जताई गई है।