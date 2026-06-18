बारिश में बच्चों और मेंढकों की अनोखी दोस्ती की प्यारी कहानियां

यशश्वी मीणा, उम्र- 7 वर्ष

रवि को बारिश का मौसम बहुत पसंद था। जब तेज बारिश शुरू हुई तो वह अपना रेनकोट और गमबूट पहनकर, हाथ में लाल छाता लिए घूमने निकला। वह पानी में पैर मारकर खेल रहा था। उसी समय एक नन्हा मेंढक सूखी जगह ढूंढ रहा था। जैसे ही रवि उसके पास से गुज़रा, मेंढक ने एक लंबी छलांग लगाई और सीधे रवि के छाते के ऊपर जा बैठा। रवि को पहले तो समझ नहीं आया, लेकिन ऊपर देखा तो एक छोटा मेहमान मुफ्त की सवारी का मजा ले रहा था। रवि जोर से हंस पड़ा।

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