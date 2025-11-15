RAS Transfer List: राजस्थान में देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 22 RAS अफसरों का स्थानांतरण-पदस्थापन, देखें पूरी लिस्ट

जयपुर। राज्य सरकार ने शनिवार देर रात 22 राजस्थान प्रशासनिक अधिकारियों (RAS) का स्थानांतरण-पदस्थापन कर दिया। इनमें एपीओ पर चल रहे चार अफसरों को पोस्टिंग दी गई। वहीं, तहसीलदार सेवा से आरएएस में पदोन्नत होने वाले 13 अफसर हैं। इनमें सात आरएएस को जयपुर जिले में पोस्टिंग दी गई है।