Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

RAS Transfer List: राजस्थान में देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 22 RAS अफसरों का स्थानांतरण-पदस्थापन, देखें पूरी लिस्ट

RAS Transfer List: राजस्थान सरकार ने शनिवार देर रात एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 22 राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) अधिकारियों का स्थानांतरण और पदस्थापन किया है। इस बदलाव में चार ऐसे अफसर शामिल हैं, जो पहले एपीओ पर थे।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Nov 15, 2025

CM Bhajanlal Sharma

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। राज्य सरकार ने शनिवार देर रात 22 राजस्थान प्रशासनिक अधिकारियों (RAS) का स्थानांतरण-पदस्थापन कर दिया। इनमें एपीओ पर चल रहे चार अफसरों को पोस्टिंग दी गई। वहीं, तहसीलदार सेवा से आरएएस में पदोन्नत होने वाले 13 अफसर हैं। इनमें सात आरएएस को जयपुर जिले में पोस्टिंग दी गई है।

इस फेरबदल के तहत, कई अधिकारियों को राजस्थान के विभिन्न जिलों में अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। जिनमें से सात अफसरों को जयपुर जिले में तैनाती दी गई है।

  • -चंचल वर्मा- सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण
  • -संदीप कुमार- उपायुक्त, नि:शक्तजन जयपुर
  • -पूजा सक्सेना- एडीएम भीनमाल (जालौर)
  • -अशोक कुमार त्यागी- संयुक्त निदेशक (प्रशासन) एचसीएम रीपा जयपुर
  • -अंशुल आमेरिया- भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास न्यास, चितौडगढ़
  • -सुरेश कुमार हरसोलिया- एसडीएम उच्चैन (भरतपुर)
  • -मुकेश चन्द्र मीना- सहायक आयुक्त, उपनिवेशन, मोहनगढ (ए), जैसलमेर
  • -बंशीधर योगी- सहायक निदेशक, लोक सेवाऐं, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, धौलपुर
  • -धारा- सहायक कलक्टर, लक्ष्मणगढ़ (अलवर)
  • -सत्यप्रकाश खत्री- भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास न्यास, जैसलमेर
  • -लाला राम यादव- सहायक कलक्टर, कठूमर (अलवर)
  • -मुकेश कुमार अग्रवाल- सहायक कलक्टर (मुख्यालय), सांभर (जयपुर)
  • -दीपक सांखला- सहायक कलक्टर, जहाजपुर (भीलवाडा)
  • -आशीष कुमार शर्मा-।। - सहायक कलक्टर, शाहपुरा (जयपुर)
  • -शिवन्या गुप्ता - उपायुक्त, भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर
  • -गंभीर सिंह- सहायक कलक्टर, किशनगढ़बास
  • -भागीरथ सिंह- उपखण्ड अधिकारी, सुहागपुरा (प्रतापगढ)
  • -मदाराम- भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास न्यास, बालोतरा
  • -खुशबू शर्मा- सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
  • -प्रांजल कंवर- प्रोटोकॉल अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, जयपुर
  • -प्रीति चौहान- विशेषाधिकारी, फार्मर्स रजिस्ट्री, राजस्व विभाग, जयपुर
  • -सोनिका यादव- सहायक कलक्टर (मुख्यालय), दौसा

यहां देखें आदेश-

इस तबादले में विभिन्न प्रशासनिक जिम्मेदारियों को संभालने के लिए अफसरों को नई तैनातियों के साथ नए क्षेत्रों में कार्य करने का मौका मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा यह कदम प्रशासनिक कार्यों को और बेहतर तरीके से चलाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

ये भी पढ़ें

Delhi Blast: राजस्थान से डॉक्टर को सुरक्षा एजेंसियों ने घर से उठाया, हाल ही में चीन से लौटा था
टोंक
NIA

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भजन लाल शर्मा

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Nov 2025 10:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / RAS Transfer List: राजस्थान में देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 22 RAS अफसरों का स्थानांतरण-पदस्थापन, देखें पूरी लिस्ट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर में मोहन भागवत बोले- ‘दुनिया में महायुद्ध जैसे हालात, भारत के दर्शन में है समाधान’

RSS Mohan Bhagwat
जयपुर

Voter Update: मतदाता सूची पुनरीक्षण में तेजी, रचा रिकॉर्ड, गणना फॉर्म ऑनलाइन भरने में देश में राजस्थान नंबर वन

जयपुर

Wrestling Academy: राजस्थान के इस शहर को मिली सौगात, खुलेगी अंतरराष्ट्रीय रेसलिंग एकेडमी

जयपुर

Cold Wave: राजस्थान में अगले 2 दिन चलेगी शीतलहर, 10 जिलों में पारा 10° से नीचे, माउंट आबू 3° पर पहुंचा

जयपुर

Sports Festival: खेलों का महाकुंभ, सात मैदानों पर शुरू होगा खिलाड़ियों का जौहर, हजारों प्रतिभाएं होंगी शामिल

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.