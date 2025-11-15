RAS Transfer List: राजस्थान में देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 22 RAS अफसरों का स्थानांतरण-पदस्थापन, देखें पूरी लिस्ट

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। राज्य सरकार ने शनिवार देर रात 22 राजस्थान प्रशासनिक अधिकारियों (RAS) का स्थानांतरण-पदस्थापन कर दिया। इनमें एपीओ पर चल रहे चार अफसरों को पोस्टिंग दी गई। वहीं, तहसीलदार सेवा से आरएएस में पदोन्नत होने वाले 13 अफसर हैं। इनमें सात आरएएस को जयपुर जिले में पोस्टिंग दी गई है।
इस फेरबदल के तहत, कई अधिकारियों को राजस्थान के विभिन्न जिलों में अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। जिनमें से सात अफसरों को जयपुर जिले में तैनाती दी गई है।
इस तबादले में विभिन्न प्रशासनिक जिम्मेदारियों को संभालने के लिए अफसरों को नई तैनातियों के साथ नए क्षेत्रों में कार्य करने का मौका मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा यह कदम प्रशासनिक कार्यों को और बेहतर तरीके से चलाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
