Delhi Blast: राजस्थान से डॉक्टर को सुरक्षा एजेंसियों ने घर से उठाया, हाल ही में चीन से लौटा था

दिल्ली में हुए धमाके के दौरान जांच करती NIA (फोटो-एएनआई)
टोंक। दिल्ली में हुए आतंकी हमले के बाद राजस्थान में सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। पूरे देश में एटीएस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है और छापेमारी की जा रही है। इसी सिलसिले में टोंक जिले के मालपुरा कस्बे से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां सुरक्षा एजेंसियों ने शनिवार तड़के एक डॉक्टर को घर से उठा लिया।
जानकारी के मुताबिक, शनिवार तड़के जब तक लोग नींद से उठ भी नहीं पाए थे, मालपुरा के सादात मोहल्ले में सुरक्षा एजेंसियों की टीम डॉक्टर के घर पहुंची और उसे हिरासत में लेकर चली गई। डॉक्टर को किस वजह से हिरासत में लिया गया, इसकी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं हुई है। हालांकि, डॉक्टर को घर से उठाने की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया।
सूत्रों के अनुसार, हिरासत में लिया गया डॉक्टर एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी का बेटा है। हालांकि, इस कार्रवाई में किस सुरक्षा एजेंसी का हाथ है, यह स्पष्ट नहीं हो सका है। मालपुरा का यह कस्बा पहले भी कई विवादास्पद घटनाओं का गवाह रहा है और यहां पहले आईएसआई के पक्ष में नारेबाजी भी हो चुकी है।
बताया जा रहा है कि खुफिया इनपुट के आधार पर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की टीम ने शनिवार सुबह सादात मोहल्ले से चिकित्सक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। टीम उसे लेकर जयपुर चली गई। देर शाम तस्दीक पूर्ण होने पर युवक को वापस छोड़ दिया गया। घटना के बाद शहर में दिनभर तरह-तरह की चर्चाएं चलती रहीं।
स्थानीय लोगों ने बताया कि टीम अचानक मालपुरा पहुंची और डॉक्टर को उसके घर से अपने साथ ले गई। बताया जा रहा है कि युवक चीन में डॉक्टरी की पढ़ाई कर चुका है। कुछ दिन पहले ही वह अपने परिवार के पास मालपुरा आया था। स्थानीय स्तर पर सुरक्षा एजेंसियों ने कार्रवाई से पहले जिला या मालपुरा पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी।
एएसपी आशीष प्रजापत ने बताया कि केंद्रीय एजेंसी युवक को सिर्फ तस्दीक के लिए साथ ले गई थी। पूछताछ में आवश्यक जानकारी लेने के बाद युवक को सांयकाल छोड़ दिया गया। घटना को लेकर दिनभर लोगों में विभिन्न चर्चाएं चलती रहीं।
