Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

Delhi Blast: राजस्थान से डॉक्टर को सुरक्षा एजेंसियों ने घर से उठाया, हाल ही में चीन से लौटा था

स्थानीय लोगों ने बताया कि टीम अचानक मालपुरा पहुंची और डॉक्टर को उसके घर से अपने साथ ले गई। युवक चीन में डॉक्टरी की पढ़ाई कर हाल ही में घर लौटा था। क्षेत्रीय पुलिस ने बताया कि पूछताछ के बाद संदिग्ध को जांच टीम ने छोड़ दिया है।

2 min read
Google source verification

टोंक

image

Kamal Mishra

Nov 15, 2025

NIA

दिल्ली में हुए धमाके के दौरान जांच करती NIA (फोटो-एएनआई)

टोंक। दिल्ली में हुए आतंकी हमले के बाद राजस्थान में सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। पूरे देश में एटीएस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है और छापेमारी की जा रही है। इसी सिलसिले में टोंक जिले के मालपुरा कस्बे से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां सुरक्षा एजेंसियों ने शनिवार तड़के एक डॉक्टर को घर से उठा लिया।

जानकारी के मुताबिक, शनिवार तड़के जब तक लोग नींद से उठ भी नहीं पाए थे, मालपुरा के सादात मोहल्ले में सुरक्षा एजेंसियों की टीम डॉक्टर के घर पहुंची और उसे हिरासत में लेकर चली गई। डॉक्टर को किस वजह से हिरासत में लिया गया, इसकी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं हुई है। हालांकि, डॉक्टर को घर से उठाने की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया।

मालपुरा का विवाद से नाता

सूत्रों के अनुसार, हिरासत में लिया गया डॉक्टर एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी का बेटा है। हालांकि, इस कार्रवाई में किस सुरक्षा एजेंसी का हाथ है, यह स्पष्ट नहीं हो सका है। मालपुरा का यह कस्बा पहले भी कई विवादास्पद घटनाओं का गवाह रहा है और यहां पहले आईएसआई के पक्ष में नारेबाजी भी हो चुकी है।

देर शाम डॉक्टर को छोड़ा गया

बताया जा रहा है कि खुफिया इनपुट के आधार पर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की टीम ने शनिवार सुबह सादात मोहल्ले से चिकित्सक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। टीम उसे लेकर जयपुर चली गई। देर शाम तस्दीक पूर्ण होने पर युवक को वापस छोड़ दिया गया। घटना के बाद शहर में दिनभर तरह-तरह की चर्चाएं चलती रहीं।

हाल ही में चीन से लौटा था

स्थानीय लोगों ने बताया कि टीम अचानक मालपुरा पहुंची और डॉक्टर को उसके घर से अपने साथ ले गई। बताया जा रहा है कि युवक चीन में डॉक्टरी की पढ़ाई कर चुका है। कुछ दिन पहले ही वह अपने परिवार के पास मालपुरा आया था। स्थानीय स्तर पर सुरक्षा एजेंसियों ने कार्रवाई से पहले जिला या मालपुरा पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी।

क्षेत्रीय पुलिस ने क्या कहा?

एएसपी आशीष प्रजापत ने बताया कि केंद्रीय एजेंसी युवक को सिर्फ तस्दीक के लिए साथ ले गई थी। पूछताछ में आवश्यक जानकारी लेने के बाद युवक को सांयकाल छोड़ दिया गया। घटना को लेकर दिनभर लोगों में विभिन्न चर्चाएं चलती रहीं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Police Result 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी, यहां क्लिक करके फटाफट करें चेक
जयपुर
Rajasthan Police Result 2025
#Delhiblastमें अब तक
NIA

Delhi Blast: राजस्थान से डॉक्टर को सुरक्षा एजेंसियों ने घर से उठाया, हाल ही में चीन से लौटा था

Delhi Blast Case

दिल्ली ब्लास्ट मामले में 5वां डॉक्टर गिरफ्तार, धमाके के एक दिन बाद कर ली शादी

दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ी कार्रवाई, चार आतंक के आरोपी डॉक्टरों के मेडिकल लाइसेंस रद्द

नूंह से हिरासत में लिए गए दो डॉक्टर, अल फलाह यूनिवर्सिटी से निकला कनेक्शन, जांच जारी

Delhi Blast Case

Delhi Blast: अमोनियम नाइट्रेट बेचने वाला दुकानदार गिरफ्तार, बिना लाइसेंस के हुआ व्यापार

पंजाब पुलिस को मिली बड़ी सफलता, ग्रेनेड अटैक मॉड्यूल का भंडाफोड़, 10 आतंकी गिरफ्तार

दिल्ली ब्लास्ट की जांच के लिए लाल किले पर दिखी ‘लेडी सिंघम’ शाहिदा परवीन, कश्मीर में आतंकवादी नाम से घबराते

आतंकियों के बीच पैसों का विवाद बना NIA के लिए सुराग, चार शहरों में ब्लास्ट की योजना हुई फेल

Delhi Blast: दिल्ली विस्फोट के बाद सोशल मीडिया पर ‘आपत्तिजनक’ पोस्ट ने मचाई खलबली, 15 मुस्लिम युवक गिरफ्तार

Delhi Blast की साजिश के लिए उमर को कितने मिले थे पैसे? हो गया खुलासा, जानें उन रुपयों से क्या खरीदा गया?

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

एनआर्इए

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 Nov 2025 10:01 pm

Published on:

15 Nov 2025 09:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Delhi Blast: राजस्थान से डॉक्टर को सुरक्षा एजेंसियों ने घर से उठाया, हाल ही में चीन से लौटा था

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

IMD Rain Alert: शीतलहर के बाद आई बारिश की अपडेट, मौसम विभाग ने कर दी भविष्यवाणी, राजस्थान में यहां येलो अलर्ट जारी

टोंक

राजस्थान की हजारों महिलाओं का जलवा, खेती की नई तकनीक से कमा रहीं लाखों रुपए, 5 साल में आमदनी 3 गुना बढ़ाई

Rajasthan farmers
टोंक

Rajasthan ​​Crime: ऑनलाइन गेम में मोटे मुनाफे का दिखाता सपना… लोगों को जाल में फंसाकर जीता लग्जरी लाइफ; आरोपी गिरफ्तार

Tonk-Cyber-Crime
टोंक

ACB Action In Tonk: एसीबी ने स्टोर कीपर को दबोचा तो मजदूर ले भागा रिश्वत की राशि, नाले में फेंका नोटों का बंडल

store-keeper
टोंक

Rajasthan: राजस्थान के इस कच्चे बांध में हुआ बड़ा छेद, तेजी से बहने लगा पानी, गांव में मचा हड़कंप

leak in Daulat Sagar dam
टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.