Delhi Blast: राजस्थान से डॉक्टर को सुरक्षा एजेंसियों ने घर से उठाया, हाल ही में चीन से लौटा था

टोंक। दिल्ली में हुए आतंकी हमले के बाद राजस्थान में सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। पूरे देश में एटीएस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है और छापेमारी की जा रही है। इसी सिलसिले में टोंक जिले के मालपुरा कस्बे से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां सुरक्षा एजेंसियों ने शनिवार तड़के एक डॉक्टर को घर से उठा लिया।