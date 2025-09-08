Rajasthan: कांग्रेस सरकार में जारी 9 लाख पट्टों की होगी जांच, 4 अधिकारी निलंबित, पट्टे जारी करने पर रोक

हाल ही में विभाग ने जांच के बाद 30 पट्टे रद्द कर दिए हैं। इनमें जालौर जिले के सांचौर, जयपुर और अन्य शहरों में जारी पट्टे शामिल हैं। सांचौर में जारी 13 फर्जी पट्टों की जांच के बाद इन्हें रद्द कर दिया गया है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर चार अधिकारियों को निलंबित किया गया है, जिनमें जयपुर नगर निगम हेरिटेज के पूर्व उप आयुक्त भी शामिल हैं।