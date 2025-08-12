15 अगस्त के दिन बम ब्लास्ट से देश को हिलाने की साजिश नाकाम, राजस्थान से 6 युवक गिरफ्तार, पाकिस्तान से आ रहे थे ग्रेनेड

एडीजी दिनेश एम.एन. ने बताया कि आरोपियों को पंजाब से आई स्पेशल ऑपरेशन सैल अमृतसर व पंजाब पुलिस टीम को सौंप दिया। उन्होंने बताया कि हनुमानगढ़ के शेरगढ़ स्थित नवरंगदेसर निवासी संजय नायक, पंजाब के कपूरथला स्थित आलमगीर निवासी सोनू उर्फ काली चीर व जयपुर के माधोराजपुरा निवासी रितिक को पकड़ा है। जबकि उत्तर प्रदेश, निवाई व पंजाब निवासी तीन नाबालिगों को भी पकड़ा है। उत्तर प्रदेश निवासी नाबालिग ने पंजाब में ग्रेनेड ब्लास्ट किया था।