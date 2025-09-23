राजस्थान में मिड-डे मील के मेन्यू को लेकर आया अपडेट, तो शिक्षकों ने कर डाली यह मांग, जानें पूरा मामला

राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने कहा कि यह आदेश पूरी तरह से अव्यावहारिक है। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को खाना पकाने की परिवर्तन लागत के रूप में प्रति बच्चा 6.78 रुपए और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को प्रति छात्र 10.17 रुपए का भुगतान किया जाता है।

यह राशि बहुत कम है, और दाल और सब्ज़ियां दोनों उपलब्ध कराना असंभव है। शिक्षकों ने अब मांग की है कि नए मेनू को लागू करने के लिए, कक्षा 1 से 5 के लिए शुल्क बढ़ाकर 10 रुपए और कक्षा 6 से 8 के लिए 15 रुपए किया जाए। उन्होंने कहा कि वे शिक्षा मंत्री को इन बदलावों के बारे में पत्र लिखेंगे और बजट में तर्कसंगत वृद्धि का अनुरोध करेंगे।