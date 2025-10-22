Rajasthan AQI: दिवाली के बाद जयपुर की हवा जहरीली, एक्यूआई 200 पार; आतिशबाजी से बढ़ा प्रदूषण स्तर

आतिशबाजी के चलते प्रदूषण की गिरफ्त में जयपुर (फोटो- पत्रिका)
Rajasthan aqi today: जयपुर: दिवाली के बाद राजधानी जयपुर की आबोहवा जहरीली हो गई है। आतिशबाजी के कारण प्रदूषण का स्तर अचानक बढ़ गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 200 को पार कर गया है।
बता दें कि जयपुर शहर में सबसे अधिक हवा प्रदूषित शास्त्री नगर, सीतापुरा और पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में हुई। इसके साथ शहर के आदर्श नगर क्षेत्र में भी आबोहवा खराब हो गई।
जयपुर में मंगलवार को एक्यूआई 251 रहा। जयपुर के शास्त्रीनगर, विद्याधर नगर, सुभाष नगर, पानीपेच क्षेत्र में सबसे अधिक प्रदूषण रहा, यहां एक्यूआई 287 है। जबकि सीतापुरा क्षेत्र में भी हवा सबसे अधिक खराब रही, यहां का एक्यूआई 275 रहा।
जबकि आदर्श नगर, राजापार्क और जवाहर नगर क्षेत्र में हवा खराब रही। यहां का एक्यूआई 256 रहा। एमआई रोड, परकोटा के आसपास के क्षेत्र में भी हवा खराब रही, यहां का एक्यूआई 238 रहा।
दिवाली के बाद राजस्थान के कई शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अनुसार, दिवाली के बाद प्रदेश में भिवाड़ी सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा है। यहां एक्यूआई का स्तर 332 तक पहुंच गया है।
इसके अलावा 287 एक्यूआई के साथ चित्तौड़गढ़ दूसरे स्थान पर रहा। अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, भिवाड़ी, बीकानेर, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झुंझुनूं, जोधपुर, करौली, कोटा, पाली, राजसमंद, सीकर, श्रीगंगानगर और उदयपुर में भी एक्यूआई का स्तर 200 के पार पहुंच गया है।
आतिशबाजी से निकले धुएं और धूल के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन की समस्या हो रही हैं। खासकर बुजुर्गों और बच्चों को ज्यादा परेशानी हो रही है। माना जा रहा है कि प्रदेश के दो तीन दिन ऐसे हालात रह सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग