Rajasthan AQI: दिवाली के बाद जयपुर की हवा जहरीली, एक्यूआई 200 पार; आतिशबाजी से बढ़ा प्रदूषण स्तर



जयपुर में मंगलवार को एक्यूआई 251 रहा। जयपुर के शास्त्रीनगर, विद्याधर नगर, सुभाष नगर, पानीपेच क्षेत्र में सबसे अधिक प्रदूषण रहा, यहां एक्यूआई 287 है। जबकि सीतापुरा क्षेत्र में भी हवा सबसे अधिक खराब रही, यहां का एक्यूआई 275 रहा।

जबकि आदर्श नगर, राजापार्क और जवाहर नगर क्षेत्र में हवा खराब रही। यहां का एक्यूआई 256 रहा। एमआई रोड, परकोटा के आसपास के क्षेत्र में भी हवा खराब रही, यहां का एक्यूआई 238 रहा।