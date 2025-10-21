राजस्थान में 60 स्कूलों को नोटिस जारी कर दी थी अंतिम चेतावनी, 1 महीने बाद भी असर नहीं, बच्चे कर रहे एडमिशन का इंतजार

जयपुर: आरटीई प्रवेश को लेकर निजी स्कूलों की मनमानी इतनी हो गई है कि शिक्षा विभाग की ओर से दिए गए नोटिस का भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। विभाग ने एक महीने पहले 60 स्कूलों को नोटिस दिया। इसके बाद भी स्कूलों ने आरटीई में बच्चों को प्रवेश नहीं दिया है।