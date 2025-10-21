Patrika LogoSwitch to English

अलवर

अलवर में पटाखे की चिंगारी से युवक की मौत, खेत में कर रहा था काम, मां का रो-रोकर बुरा हाल

अलवर में पटाखे की चिंगारी से 19 वर्षीय दीपक बैरवा की मौत हो गई। वह खेत में काम कर रहे थे, अचानक पटाखा लगने से गंभीर घायल हुए। राजगढ़ चिकित्सालय में उन्हें मृत घोषित किया गया।

अलवर

Arvind Rao

Oct 21, 2025

Alwar Rajgarh Youth dies from cracker spark

पटाखे की चिंगारी से युवक की मौत (फोटो- पत्रिका)

Alwar News: अलवर जिले में राजगढ़ थाना क्षेत्र के पाटन स्थित बैरवा बास में मंगलवार दोपहर पटाखे की चिंगारी से 19 वर्षीय युवक दीपक बैरवा की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक दीपक बैरवा, जो बाबूलाल बैरवा के पुत्र थे, खेत में कृषि कार्य कर रहे थे। अचानक पटाखे की चिंगारी उनके शरीर पर लगी और गंभीर चोटें आईं।


घटना के बाद घायल दीपक को तुरंत राजगढ़ चिकित्सालय लाया गया। चिकित्सकों ने गंभीर हालत को देखते हुए उनका इलाज किया, लेकिन उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटना स्थल और चिकित्सालय का दौरा कर आवश्यक कार्रवाई की। मृतक का शव पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया।


परिवार में मातम छा गया है। मृतक की मां उर्मिला देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। उन्होंने इस घटना के संबंध में रिपोर्ट पुलिस को दी है। मृतक के मामा के बेटे राहुल बैरवा ने बताया कि घटना के समय दीपक खेत में काम कर रहे थे और अचानक एक पटाखा उनके पास गिर गया।


स्थानीय पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पटाखे से हुई यह दर्दनाक घटना आसपास के गांवों में शोक की लहर फैल गई है। पुलिस प्रशासन ने भी इस तरह की घटनाओं से बचाव के लिए लोगों को चेताया है और सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह दी है।


यह घटना एक बार फिर से पटाखों के उपयोग में सुरक्षा नियमों की अनदेखी और युवा जीवन की अनमोलता पर सवाल खड़ा करती है। ग्रामीण इलाके में बच्चों और युवाओं को पटाखों के प्रति विशेष सतर्क रहने की चेतावनी दी जा रही है।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर में पटाखे की चिंगारी से युवक की मौत, खेत में कर रहा था काम, मां का रो-रोकर बुरा हाल

