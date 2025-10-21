अलवर में पटाखे की चिंगारी से युवक की मौत, खेत में कर रहा था काम, मां का रो-रोकर बुरा हाल



स्थानीय पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पटाखे से हुई यह दर्दनाक घटना आसपास के गांवों में शोक की लहर फैल गई है। पुलिस प्रशासन ने भी इस तरह की घटनाओं से बचाव के लिए लोगों को चेताया है और सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह दी है।