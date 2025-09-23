राजस्थान में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों से हजारों को फायदा या सिर्फ दावा? जानें क्या है हकीकत

जयपुर: प्रदेश में 17 सितंबर से शहरी और ग्रामीण सेवा शुरू किए गए हैं। सरकार की ओर से दावा किया गया है कि इन शिविरों के माध्यम से मात्र छह दिनों में ही हजारों लोगों को फायदा पहुंचाया जा चुका है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ सवाल भी उठे हैं।