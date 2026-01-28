Rajasthan Assembly Budget Session: CBI जांच की मांग लिखी साड़ी पहनकर पहुंची विधायक, उधर ‘श्रमिक’ बनकर आए कांग्रेसी MLA

सत्र की शुरुआत से पहले विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों ने 'मनरेगा बचाओ, देश बचाओ' के नारों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने एक बड़ा बैनर थाम रखा है, जिस पर मनरेगा को वापस लाने और 'VBGRAMG' (विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार) कानून का विरोध करने की मांगें लिखी हैं। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा का नाम और स्वरूप बदलकर ग्रामीण गरीबों के काम के अधिकार को छीनने का प्रयास किया है।