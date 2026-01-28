Rajasthan Assembly Budget Session: CBI जांच की मांग लिखी साड़ी पहनकर पहुंची विधायक, उधर ‘श्रमिक’ बनकर आए कांग्रेसी MLA

Rajasthan Assembly Budget Session Photo - Patrika
Rajasthan Vidhan Sabha News: विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत बुधवार को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण के साथ हुई। सत्र के पहले ही दिन सदन के बाहर और भीतर सियासी सरगर्मी तेज रही। जहाँ राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, वहीं विपक्ष ने अलग-अलग मुद्दों पर घेराबंदी की तैयारी दिखाई।
राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने अपने अभिभाषण में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए भर्ती कैलेंडर और युवा नीति पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक लाख नई सरकारी नौकरियों का रोडमैप तैयार कर युवाओं में नया विश्वास जगाया है। राज्यपाल ने राज्य को 350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि सरकार अपनी अधिकांश चुनावी घोषणाओं को पूरा करने की दिशा में तेजी से बढ़ रही है।
सत्र की शुरुआत से पहले विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों ने 'मनरेगा बचाओ, देश बचाओ' के नारों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने एक बड़ा बैनर थाम रखा है, जिस पर मनरेगा को वापस लाने और 'VBGRAMG' (विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार) कानून का विरोध करने की मांगें लिखी हैं। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा का नाम और स्वरूप बदलकर ग्रामीण गरीबों के काम के अधिकार को छीनने का प्रयास किया है।
सदन के बाहर एक और दृश्य चर्चा का विषय रहा, जहाँ एक महिला विधायक (निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत) बैंगनी रंग की साड़ी पहनकर पहुँचीं। इस साड़ी पर 'C.B.I. से जाँच' के नारे लिखे हुए थे। यह विरोध हाल ही में चर्चा में आए विधायक कोष के कथित दुरुपयोग मामले में निष्पक्ष जाँच की मांग को लेकर था।
