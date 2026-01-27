Rajasthan Budget: कल से शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र, ‘पंचायत-निकाय चुनाव’ समेत ये विधेयक हो सकते हैं पेश, सियासी घमासान के आसार

इस बार विधानसभा का बजट सत्र दो चरणों में संचालित करने की तैयारी है। पहला चरण 28 जनवरी से शुरू होकर फरवरी के अंतिम सप्ताह तक चल सकता है, जिसमें लगभग 20 बैठकें प्रस्तावित हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर तीन से चार दिन चर्चा होगी, जिसके बाद सरकार अपना जवाब रखेगी। इसके पश्चात एक सप्ताह का संभावित अवकाश रहेगा। राज्य का वार्षिक बजट 11 फरवरी को सदन में पेश किया जाएगा, जिसके बाद वित्तीय और विधायी मुद्दों पर विस्तृत बहस शुरू होगी।