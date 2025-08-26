Rajasthan Assembly: राजस्थान विधान सभा का चतुर्थ सत्र 1 सितम्बर से, 28 अगस्त को होगी सर्वदलीय बैठक

All Party Meeting in Rajasthan:जयपुर। राजस्थान विधान सभा का सोलहवीं विधानसभा का चतुर्थ सत्र आगामी 1 सितम्बर से आरंभ होगा। इस सत्र को सुचारू एवं प्रभावी बनाने के लिए विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने एक ऐतिहासिक पहल करते हुए 28 अगस्त को दोपहर 12.30 बजे विधानसभा भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाने का निर्णय लिया है।
इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक रफीक खान, बसपा विधायक मनोज कुमार, भारत आदिवासी पार्टी के थावर चन्द और रालोद के डॉ. सुभाष गर्ग शामिल होंगे।
विधान सभा अध्यक्ष देवनानी ने बताया कि राजस्थान विधान सभा का यह पवित्र सदन प्रदेश की 8 करोड़ जनता की आवाज़ और प्रतिनिधित्व करता है। सदन की कार्यवाही आम जनता की अपेक्षाओं का दर्पण है, इसलिए इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों से सुझाव लिए जाएंगे।
गौरतलब है कि राजस्थान विधान सभा में सर्वदलीय बैठक की यह परंपरा देवनानी की पहल पर ही शुरू हुई थी और यह चौथी बार आयोजित की जा रही है। विधान सभा अध्यक्ष का मानना है कि लोकसभा की तर्ज पर ऐसी बैठकों से लोकतंत्र की मजबूती और कार्यवाही की गंभीरता सुनिश्चित होती है।