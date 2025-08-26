Rajasthan Assembly: राजस्थान विधान सभा का चतुर्थ सत्र 1 सितम्बर से, 28 अगस्त को होगी सर्वदलीय बैठक

All Party Meeting in Rajasthan:जयपुर। राजस्थान विधान सभा का सोलहवीं विधानसभा का चतुर्थ सत्र आगामी 1 सितम्बर से आरंभ होगा। इस सत्र को सुचारू एवं प्रभावी बनाने के लिए विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने एक ऐतिहासिक पहल करते हुए 28 अगस्त को दोपहर 12.30 बजे विधानसभा भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाने का निर्णय लिया है।