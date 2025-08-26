Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Assembly: राजस्थान विधान सभा का चतुर्थ सत्र 1 सितम्बर से, 28 अगस्त को होगी सर्वदलीय बैठक

Rajasthan Politics: विधान सभा अध्यक्ष देवनानी की ऐतिहासिक पहल, सभी दलों के साथ होगी बैठक, 8 करोड़ जनता की आवाज, सुचारू सदन संचालन को लेकर दलों से सुझाव लेंगे स्पीकर।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 26, 2025

rajasthan assembly
राजस्थान विधानसभा

All Party Meeting in Rajasthan:जयपुर। राजस्थान विधान सभा का सोलहवीं विधानसभा का चतुर्थ सत्र आगामी 1 सितम्बर से आरंभ होगा। इस सत्र को सुचारू एवं प्रभावी बनाने के लिए विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने एक ऐतिहासिक पहल करते हुए 28 अगस्त को दोपहर 12.30 बजे विधानसभा भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाने का निर्णय लिया है।

इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक रफीक खान, बसपा विधायक मनोज कुमार, भारत आदिवासी पार्टी के थावर चन्द और रालोद के डॉ. सुभाष गर्ग शामिल होंगे।

विधान सभा अध्यक्ष देवनानी ने बताया कि राजस्थान विधान सभा का यह पवित्र सदन प्रदेश की 8 करोड़ जनता की आवाज़ और प्रतिनिधित्व करता है। सदन की कार्यवाही आम जनता की अपेक्षाओं का दर्पण है, इसलिए इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों से सुझाव लिए जाएंगे।

ये भी पढ़ें

Holiday: राजस्थान के इस जिले में 27 अगस्त को स्कूल ही नहीं, सभी सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद, अवकाश घो​षित, आदेश जारी
जयपुर
Public holiday

गौरतलब है कि राजस्थान विधान सभा में सर्वदलीय बैठक की यह परंपरा देवनानी की पहल पर ही शुरू हुई थी और यह चौथी बार आयोजित की जा रही है। विधान सभा अध्यक्ष का मानना है कि लोकसभा की तर्ज पर ऐसी बैठकों से लोकतंत्र की मजबूती और कार्यवाही की गंभीरता सुनिश्चित होती है।

ये भी पढ़ें

RPSC Lifetime Debar: आरपीएससी का बड़ा कदम: फर्जी दस्तावेज़ वालों पर गिरी गाज, 415 अभ्यर्थी आजीवन डिबार
अजमेर
rpsc lifetime debar

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Aug 2025 09:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Assembly: राजस्थान विधान सभा का चतुर्थ सत्र 1 सितम्बर से, 28 अगस्त को होगी सर्वदलीय बैठक

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.