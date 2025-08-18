Rajasthan: 1 सितंबर से शुरू होगा विधानसभा सत्र, 3 विधेयक प्रवर समितियों में अटके, पेश करना सरकार के लिए चुनौती



सदन में पहले पेश किए जाने के बाद इन्हें प्रवर समितियों को भेजा गया था। इनमें राजस्थान भू राजस्व संशोधन विधेयक भी शामिल है। वहीं, राजस्थान भू-जल प्रबंधन एवं प्राधिकरण विधेयक, 2004 को लेकर स्थिति और जटिल है। यह विधेयक सबसे पहले जुलाई 2023 में सदन में लाया गया था, लेकिन उसी दौरान इसे प्रवर समिति को सौंप दिया गया। इसके बाद मार्च 2024 में भी इसे दोबारा प्रवर समिति को भेजा गया। लगातार लंबित रहने से इस विधेयक पर अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है।