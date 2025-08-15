राजस्थान में छात्रसंघ चुनाव पर विवाद: हाईकोर्ट ने सरकार से क्यों जताई नाराजगी? पूछा- ‘NSUI-ABVP पर बैन क्यों नहीं?’

सुनवाई के दौरान जयपुर बेंच ने सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा कि वह छात्रसंघ चुनाव क्यों नहीं करवा रही है। राज्य सरकार ने अपने जवाब में कहा कि प्रदेश की 9 विश्वविद्यालयों के कुलगुरुओं ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के क्रियान्वयन, शैक्षणिक सत्र की व्यस्तता और कक्षाओं के नियमित संचालन में व्यवधान का हवाला देते हुए चुनाव न कराने की सिफारिश की है। सरकार ने यह भी दावा किया कि छात्रसंघ चुनाव कराना छात्रों का मौलिक अधिकार नहीं है और इसलिए इस सत्र में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में चुनाव नहीं कराए जाएंगे।