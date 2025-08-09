Rajasthan: बीजेपी ने प्रदेश प्रवक्ता को क्यों निकाला? वजह- सत्यपाल मलिक या धनखड़? यहां जानें ‘इनसाइड स्टोरी’

जानू का निष्कासन बीजेपी के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान को भी उजागर करता है। हाल के वर्षों में पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को हाशिए पर ढकेलने की शिकायतें सामने आती रही हैं। जानू ने अपने बयान में जिन नेताओं का जिक्र किया- लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान। ये सभी बीजेपी के उन चेहरों में शामिल हैं, जिन्हें पार्टी के केंद्रीकृत नेतृत्व ने कथित तौर पर दरकिनार किया है।