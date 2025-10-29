Jaipur: राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी की हालत नाजुक, एसएमएस अस्पताल में भर्ती

विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी की पत्नी इंद्रा देवी ही हालत क्रिटिकल, पत्रिका फोटो
राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी इंद्रा देवी की बुधवार सुबह अचानक तबीयत बिगड़ गई। घर पर सुबह बेहोश मिलने पर उन्हे एसएमएस अस्पताल लाया गया। अस्पताल की मेडिकल इमरजेंसी में चिकित्सकों की टीम ने उपचार शुरू किया है। इंद्रा देवी को हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें तुरंत आइसीयू में वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया है। चिकित्सकों के अनुसार उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है।
विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी इंद्रा देवी को हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें तुरंत आइसीयू में वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया है। इस दौरान अध्यक्ष देवनानी भी अस्पताल में मौजूद रहे। सूचना पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. दीपक माहेश्वरी, अतिरिक्त अधीक्षक डॉ. गिरधर गोयल, अतिरिक्त अधीक्षक डॉ. अजीत सिंह, उपअधीक्षक डॉ. जगदीश मोदी समेत अन्य वरिष्ठ चिकित्सक अस्पताल पहुंचे।
एसएमएस अस्पताल अधीक्षक डॉ. मृणाल जोशी के निर्देशन में मेडिकल बोर्ड का गठन किया जा रहा है। मेडिकल बोर्ड की निगरानी में इंद्रा देवी का उपचार किया जाएगा। जानकारी के अनुसार एक वर्ष पूर्व भी इंद्रा देवी की तबीयत बिगड़ गई थी और उन्हे तब भी वेंटिलेटर पर रखा गया था। उपचार के बाद इंद्रा देवी पूरी तरह से स्वस्थ होकर लौटी थीं।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग