Jaipur: राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी की हालत नाजुक, एसएमएस अस्पताल में भर्ती

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी इंद्रा देवी की बुधवार सुबह अचानक तबीयत बिगड़ गई। घर पर सुबह बेहोश मिलने पर उन्हे एसएमएस अस्पताल लाया गया। अस्पताल की मेडिकल इमरजेंसी में चिकित्सकों की टीम ने उपचार शुरू किया है। इंद्रा देवी को हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें तुरंत आइसीयू में वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया है। चिकित्सकों के अनुसार उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है।