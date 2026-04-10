Rajasthan Assembly : राजस्थान विधानसभा में कुल विधायक 200, पर उपस्थिति दर्ज हो रही 208 की, कमाल है…

Rajasthan Assembly : राजस्थान विधानसभा में विधायकों की संख्या 200 है, लेकिन विधानसभा उपस्थिति 208 की ले रही है। वर्तमान विधानसभा के पिछले सत्र में विधायकों की जो उपस्थिति जांची गई, वह 208 की जांची गई। प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव हुए थे। इसके बाद कुछ सीटों पर उपचुनाव हुए तो नए सदस्य बने, लेकिन विधानसभा की डिजिटल सूची में पुराने विधायकों के नाम भी नहीं हटाए गए और पिछले माह जो सत्र समाप्त हुआ था। उस में भी इन पूर्व विधायकों के आगे 'सदस्यों की ओर से हस्ताक्षर नहीं लिखा गया।