राजस्थान ATS फरीदाबाद से लौटी, गुजरात में पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ जारी, ‘जहर’ देकर बडे़ नरसंहार की थी योजना

आरोपियों ने बताया कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए राजस्थान में हथियार पहुंचाए गए, जिन्हें गुजरात लाया गया। अब एटीएस राजस्थान के श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ से हथियार गुजरात तक किस रूट के जरिए ले जाए गए, इसकी भी जानकारी जुटा रही है। इसके अलावा एटीएस यह भी जानकारी जुटा रही है कि पकड़े गए आरोपियों का राजस्थान में क्या लिंक है और स्थानीय कौन लोग शामिल हैं। हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर पुलिस भी अपने स्तर पर पकड़े गए आरोपियों के स्थानीय लिंक जुटा रही है।