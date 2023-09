राजस्थान बना देश का पहला राज्य, बनाया मृत शरीर को सम्मान देने वाला कानून

Rajasthan Became First State of Country : राजस्थान मृत शरीर को सम्मान दिलाने के लिए कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। साथ ही इस कानून में प्रावधान है कि शव रखकर प्रदर्शन करना अपराध होगा, जिसके लिए 5 साल तक की सजा होगी।

