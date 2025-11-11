जरूर देखनी चाहिए राजस्थान की ये 10 जगह, मिलता है शानदार वास्तुकला-शाही विरासत और कला का अनूठा संगम

जोधपुर की सबसे ऊंची चोटी चित्तर हिल पर स्थित उम्मेद भवन राजस्थान के सबसे भव्य महलों में से एक है। इसका निर्माण 1928 से 1943 के बीच महाराजा उम्मेद सिंह ने करवाया था। इसे बनाने में 14 साल लगे थे। ब्रिटिश वास्तुकार हेनरी वॉन लॉन्चेस्टर ने इसे डिजाइन किया था। बलुआ पत्थरों से इसका निर्माण हुआ है, जो ताजमहल के लिए भी इस्तेमाल हुए हैं। जब जिले में अकाल पड़ा तो रोजगार मिल सके, इसलिए महाराजा ने इसका निर्माण करवाया था। ये न केवल जोधपुर की शाही विरासत का प्रतीक है, बल्कि वास्तुकला और ऐतिहासिक कला का भी अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है।