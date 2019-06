राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी का निधन, PM मोदी और शाह ने जताया दुख

जयपुर। Madan Lal Saini Passes away: राजस्थान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदनलाल सैनी ( Madan Lal Saini ) का सोमवार शाम को निधन हो गया। सैनी के फैंफड़ों में इंफेक्शन के चलते दिल्ली में इलाज के लिए गए थे। सैनी के निधन से राजस्थान में शोक की लहर दौड़ गई है। उनकी पार्थिक देह मंगलवार सुबह जयपुर लाई जाएगी। प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्थिक देह कार्यकर्ताओं के अंतिम दर्शन के लिए कुछ समय रखने के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रदेश भाजपा ने सैनी के निधन की खबर के बाद प्रदेशभर में होने वाले सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं।

बता दें कि मदनलाल सैनी शुक्रवार को दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। उनका वहां एम्स में उपचार चल रहा था। हाल ही में मदनलाल सैनी के फेफड़ों में इंफेक्शन की शिकायत सामने आई थी। सैनी 13 जुलाई 1943 में सीकर में हुआ था। वह जनसंघ के समय से राजनीति में सक्रिय थे। सैनी झुंझुनूं के गुढ़ा (उदयपुरवाटी) विधानसभा से विधायक भी रहे। वहीं सैनी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व गृह मंत्री अमित शाह ने शोक प्रकट किया।

The passing away of Shri Madanlal Saini Ji is a major loss for the BJP family. He contributed to strengthening the Party in Rajasthan. He was widely respected for his congenial nature and community service efforts. My thoughts are with his family and supporters. Om Shanti. — Narendra Modi (@narendramodi) June 24, 2019

राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद मदन लाल सैनी जी के निधन से मैं स्तब्ध हूँ।



मदनजी एक कुशल संगठनकर्ता होने के साथ सहज एवं सरल व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित थे।



शोकाकुल परिवार के प्रति मेरी संवेदना। ईश्वर उन्हें यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम् शांति! — Rajnath Singh (@rajnathsingh) June 24, 2019

भाजपा के वरिष्ठ नेता व राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री मदनलाल सैनी जी के निधन का दु:खद समाचार प्राप्त हुआ। संगठन के विभिन्न पदों पर रहे मदनलाल सैनी जी एक सच्चे जनसेवक थे जिनका पूरा जीवन पार्टी और समाज को समर्पित रहा। राजस्थान में भाजपा को मजबूत करने में उनका अहम योगदान रहा। — Amit Shah (@AmitShah) June 24, 2019

श्री मदनलाल सैनी जी का निधन भाजपा परिवार के लिए एक अपूर्णिय क्षति है। मैं दुःख की इस घड़ी में शोककुल परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ।

ॐ शांति शांति शांति — Amit Shah (@AmitShah) June 24, 2019

CM गहलोत ने किया ट्वीट...

सैनी के निधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शोक जताया है। उन्होंने एक ट्वीट कर कहा, 'भाजपा के राजस्थान प्रमुख मदन लाल सैनी के निधन की खबर सुनकर स्तब्ध हूं। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। ईश्वर उनके परिजनों को यह कष्ट सहने की शक्ति दे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।'

Shocked and saddened to hear about the passing away of Sh. Madan Lal Saini ji, President of BJP #Rajasthan. My thoughts and prayers are with his family members. May God give them strength to bear this loss.

May his soul rest in peace. — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) June 24, 2019

वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी सैनी के निधन पर शोक जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष, राज्यसभा सांसद, भाजपा के वरिष्ठ नेता मदनलाल सैनी के आकस्मिक निधन का दुखद समाचार मिला। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। विनम्र श्रद्धांजलि!

Saddened by the sudden demise of Shri Madan Lal Saini, Member of Rajya Sabha. In his extensive public life as an MP, MLA and State BJP President in Rajasthan, he served with distinction. My profound condolences to bereaved family members and followers. May his soul rest in peace pic.twitter.com/KGvg99RhXK — VicePresidentOfIndia (@VPSecretariat) June 24, 2019

परिचय

जन्म तिथि: 13 जुलाई 1943

मदनलाल सैनी 1952 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़े थे। बाद में लगातार संघ के विभिन्न संगठनों में सक्रिय रहे। एबीवीपी के प्रदेश मंत्री भी रहे हैं।

वर्ष 1975 तक वकालत के पेशे से जुडऩे के बाद आपातकाल में जेल में भी रहे। संघ की ओर से सैनी ने भारतीय मजदूर संघ में प्रदेश महामंत्री व अखिल भारतीय कृषि मजदूर संघ के राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व निभाया।

1990 में झुंझुनूं के उदयपुरवाटी विधानसभा से विधायक रहे तथा 1991 व 1996 में लोकसभा में भाजपा के झुंझुनूं से प्रत्याशी रहे।

भाजपा में प्रदेश महामंत्री व अनुशासन समिति के सदस्य भी रह चुके हैं।

सादगी का रहा हर कोई कायल

सैनी संगठन के जमीन से जुड़े कार्यकर्ता रहे हैं। सादगी पर हर कोई चर्चा करता रहा है। सैनी जयपुर से सीकर आते समय अधिकतर राजस्थान रोडवेज में सफर करते हैं। कई बाद कार्यकर्ताओं के आग्रह पर भी अपने निजी वाहन की बजाय सैनी बस में ही सफर पसंद करते रहे हैं।

राजस्थान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल जी सैनी का निधन प्रदेश के लिए बड़ी हानि है। मदन जी का जीवन सरलता और सादगी का प्रतीक रहा है। उनको मेरी श्रद्धांजलि और परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं। — Sachin Pilot (@SachinPilot) June 24, 2019

राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन लाल सैनी जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद हैं।



में ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने एवं शोक संतप्त परिजनों को इस दुखद घडी को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ।



ॐ शांति ! — Dr. C.P. Joshi (@drcpjoshi) June 24, 2019