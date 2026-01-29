Rajasthan Budget Session: विधानसभा में गूंजा जयपुर में लेपर्ड मूवमेंट का मुद्दा, वन मंत्री बोले- जल्द शुरू होगी हेल्पलाइन

राजस्थान विधानसभा। फोटो: पत्रिका
जयपुर। राजधानी जयपुर के आबादी इलाकों में लेपर्ड के बढ़ते मूवमेंट का मुद्दा गुरुवार को विधानसभा में गूंजा। भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने पूछा कि क्या महाराष्ट्र की तर्ज पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लागू किए जाएंगे। जिस पर वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि आबादी इलाकों में लेपर्ड के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए जल्द ही हेल्पलाइन बनेगी।
राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधायक कालीचरण सराफ ने रिहायशी इलाकों में लेपर्ड मूवमेंट को लेकर सवाल किया। विधायक सराफ ने कहा कि आए दिन रिहायशी इलाकों में लेपर्ड के मूवमेंट के मामले सामने आ रहे है और लगातार घटनाएं हो रही है। लेकिन कोई हेल्पलाइन नहीं है। कई बार तो वन्य जीव और लोगों के बीच संघर्ष के हालात हो जाते है। जिसके चलते लोगों में दहशत का माहौल भी रहता है।
जिस पर वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि माननीय सदस्य ने ठीक कहा है। आबादी इलाकों में लेपर्ड सहित वन्यजीवों के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए एक हेल्पलाइन बनेगी। एक महीने में यह 1926 हेल्पलाइन शुरू हो जाएगी। इस हेल्पलाइन पर आबादी इलाकों में लेपर्ड सहित वन्यजीवों के मूवमेंट की जानकारी दी जा सकेगी।
विधायक कालीचरण सराफ ने पूरक सवाल पूछते हुए महाराष्ट्र की तर्ज पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लागू करने का सुझाव दिया, जिस पर वन मंत्री ने पूरा करने का आश्वासन दिया। मंत्री ने कहा कि आने वाले समय महाराष्ट्र और अन्य राज्यों की स्टडी की जाएगी। साथ ही एसओपी भी बनाई जाएगी, जिसे इसी वित्तीय वर्ष में लागू कर दिया जाएगा।
