Rajasthan Budget Session: विधानसभा में गूंजा जयपुर में लेपर्ड मूवमेंट का मुद्दा, वन मंत्री बोले- जल्द शुरू होगी हेल्पलाइन

राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधायक कालीचरण सराफ ने रिहायशी इलाकों में लेपर्ड मूवमेंट को लेकर सवाल किया। विधायक सराफ ने कहा कि आए दिन रिहायशी इलाकों में लेपर्ड के मूवमेंट के मामले सामने आ रहे है और लगातार घटनाएं हो रही है। लेकिन कोई हेल्पलाइन नहीं है। कई बार तो वन्य जीव और लोगों के बीच संघर्ष के हालात हो जाते है। जिसके चलते लोगों में दहशत का माहौल भी रहता है।