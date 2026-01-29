Rajasthan Assembly: पश्चिमी राजस्थान में 50 लाख खेजड़ी के पेड़ काटने की तैयारी, विधानसभा में रविंद्र सिंह भाटी ने और क्या कहा, जानें

उन्होंने कहा कि आज उसी खेजड़ी की अंधाधुंध कटाई की जा रही है, जिससे क्षेत्र की संस्कृति, पर्यावरण, पारिस्थितिकी तथा सामाजिक-आर्थिक संतुलन गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। पिछले 15 साल में जोधपुर, जैसलमेर, ​बीकानेर और ​बाड़मेर जिले में 26 लाख से अधिक खेजड़ी के पेड़ काटे जा चुके हैं। आने वाले समय में पश्चिमी राजस्थान में 50 लाख खेजड़ी के पेड़ और काटने की तैयारी है।