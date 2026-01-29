Rajasthan : राजस्थान में क्यों कमजोर हुई कांग्रेस? पंचायत चुनाव से पहले सुखजिंदर रंधावा ने दिया बड़ा बयान

प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पंचायत चुनावों में कार्यकर्ताओं को उनका हक दिया जाएगा। उन्होंने गुटबाजी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है। जूली ने आरोप लगाया कि चार महीने से वृद्धावस्था और विधवा पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा। उधर, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सी.बी. यादव ने पंचायत एवं निकाय चुनावों के लिए माइक्रो-लेवल चुनावी तैयारी पर आधारित प्रशिक्षण दिया।