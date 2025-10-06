Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

राजस्थान की इन बसों में अब रेल-फ्लाइट की तरह सीट पर मिलेगा खाना, CM भजनलाल ने 128 ब्लू लाइन बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

सीएम भजनलाल शर्मा ने रविवार को ग्रामीण परिवहन सेवा 'आपणी बस-राजस्थान रोडवेज' का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने वोल्वो, स्कैनिया और एसी बसों में कैटरिंग सुविधा की भी शुरूआत की।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Kamal Mishra

Oct 06, 2025

Rajasthan Bus

'आपणी बस-राजस्थान रोडवेज' (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को अमर जवान ज्योति पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की आधुनिक व सुविधायुक्त 128 ब्लू लाइन बसों का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने 'आपणी बस-राजस्थान रोडवेज' ग्रामीण परिवहन सेवा का भी शुभारंभ किया। इसके अलावा वोल्वो, स्कैनिया और एसी बसों में कैटरिंग सुविधा की भी शुरूआत की। आधुनिक ब्लू लाइन बसें प्रदेश भर के 23 आगारों को आवंटित की गई हैं।

राज्य सरकार ने रेल और हवाई यात्रा की तरह निगम की वोल्वो, स्कैनिया और एसी बसों में कैटरिंग सुविधा शुरू की है। इससे इन बसों में यात्रियों को यात्रा के दौरान उनकी सीट पर ही खाने-पीने की सामग्री उपलब्ध हो सकेगी। यात्रियों को सुबह, दोपहर और शाम के मेन्यू के अनुसार खाना मिल सकेगा।

169 ग्राम पंचायतों को मिलेगी परिवहन सुविधा

'आपणी बस-राजस्थान रोडवेज' ग्रामीण परिवहन सेवा के तहत रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर 357 मार्गों पर बसें शुरू की हैं। डीलक्स सीटों की इन बसों में राजस्थान रोडवेज के निशुल्क और रियायती यात्रा के लिए दिए जा रहे सभी लाभ मिलेंगे। इन बसों से 25 ग्रामीण मार्गों पर स्थित 169 ग्राम पंचायतों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं हासिल करने में मदद मिलेगी।

सीएम ने किया अवलोकन

मुख्यमंत्री शर्मा ने नई बसों का अवलोकन किया और निगम द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री (परिवहन) डॉ. प्रेमचंद बैरवा, जयपुर सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अध्यक्ष शुभ्रा सिंह आदि मौजूद थे।

06 Oct 2025 06:15 am

