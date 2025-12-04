Rajasthan Cabinet Meeting: राजस्थान में एक साथ तीन बड़ी नीतियां मंजूर, आम जनता को होंगे कई फायदे

Rajasthan Cabinet Meeting: जयपुर: राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में तीन नई नीतियों को मंजूरी दी है। इससे प्रवासी राजस्थानियों को प्रदेश में निवेश का मौका मिलेगा। वहीं, नई पर्यटन नीति के तहत धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।