राजस्थान की IAS नेहा गिरी अब दिल्ली में संभालेंगी कमान, केंद्र सरकार ने दी इस महत्वपूर्ण मंत्रालय में बड़ी ज़िम्मेदारी 

राजस्थान कैडर की 2010 बैच की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नेहा गिरी (Neha Giri) को केंद्र सरकार ने प्रतिनियुक्ति (Deputation) पर दिल्ली बुला लिया है। केंद्र सरकार द्वारा शुक्रवार को जारी आदेशों के अनुसार, नेहा गिरी को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय (Ministry of Minority Affairs) में निदेशक (Director) के पद पर नियुक्त किया गया है। उनकी यह नियुक्ति अगले पांच वर्षों के लिए की गई है। राजस्थान में ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ने के बाद अब वे राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यकों के कल्याण और सशक्तिकरण की योजनाओं को नई दिशा देंगी।
आईएएस नेहा गिरी की नियुक्ति 'सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम' के तहत हुई है। राजस्थान में विभिन्न जिलों की कलेक्टर और मिशन डायरेक्टर के रूप में कार्य करने का उनका अनुभव केंद्र सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा।
नेहा गिरी केवल एक कुशल प्रशासक ही नहीं, बल्कि एक उच्च शिक्षित और तकनीकी रूप से समृद्ध अधिकारी भी हैं।
केंद्र जाने से पहले नेहा गिरी राजस्थान में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहीं, जहाँ उनकी कार्यशैली की काफी सराहना हुई:
एक तरफ जहाँ नेहा गिरी दिल्ली जा रही हैं, वहीं केंद्र सरकार ने राजस्थान कैडर को एक नई मजबूती भी दी है। गुजरात कैडर की आईएएस अधिकारी प्रतिभा दहिया का तबादला राजस्थान कैडर में कर दिया गया है। इससे राजस्थान के प्रशासनिक ढांचे में एक नया दृष्टिकोण शामिल होगा।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में निदेशक के रूप में नेहा गिरी पर छात्रवृत्ति योजनाओं, कौशल विकास कार्यक्रमों और अल्पसंख्यक समुदायों के बुनियादी ढांचे के विकास की निगरानी की जिम्मेदारी होगी। उनके पिछले अनुभव (जैसे ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट में जॉइंट सचिव) उन्हें इस नई भूमिका में सामाजिक समावेशन और समावेशी विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेंगे।
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