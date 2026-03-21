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राजस्थान की IAS नेहा गिरी अब दिल्ली में संभालेंगी कमान, केंद्र सरकार ने दी इस महत्वपूर्ण मंत्रालय में बड़ी ज़िम्मेदारी 

IAS Neha Giri : राजस्थान की एक और काबिल अफसर अब दिल्ली के गलियारों में नीति-निर्धारण का जिम्मा संभालेंगी। राजस्थान कैडर की आईएएस नेहा गिरी को केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है।

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Nakul Devarshi

Mar 21, 2026

राजस्थान कैडर की 2010 बैच की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नेहा गिरी (Neha Giri) को केंद्र सरकार ने प्रतिनियुक्ति (Deputation) पर दिल्ली बुला लिया है। केंद्र सरकार द्वारा शुक्रवार को जारी आदेशों के अनुसार, नेहा गिरी को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय (Ministry of Minority Affairs) में निदेशक (Director) के पद पर नियुक्त किया गया है। उनकी यह नियुक्ति अगले पांच वर्षों के लिए की गई है। राजस्थान में ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ने के बाद अब वे राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यकों के कल्याण और सशक्तिकरण की योजनाओं को नई दिशा देंगी।

5 साल के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति

आईएएस नेहा गिरी की नियुक्ति 'सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम' के तहत हुई है। राजस्थान में विभिन्न जिलों की कलेक्टर और मिशन डायरेक्टर के रूप में कार्य करने का उनका अनुभव केंद्र सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा।

  • दिलचस्प संयोग: नेहा गिरी के पति, आईएएस इंद्रजीत सिंह भी वर्तमान में केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर हैं। उन्हें पिछले साल अगस्त में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया था। अब यह आईएएस दंपत्ति दिल्ली में अपनी सेवाएं देंगे।

इंजीनियरिंग से आईएएस तक: एक बहुआयामी व्यक्तित्व

नेहा गिरी केवल एक कुशल प्रशासक ही नहीं, बल्कि एक उच्च शिक्षित और तकनीकी रूप से समृद्ध अधिकारी भी हैं।

  • तकनीकी पृष्ठभूमि: उन्होंने उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक किया है। उनकी विश्लेषणात्मक सोच और समस्या सुलझाने की क्षमता उनके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की देन है।
  • ग्लोबल एक्सपोजर: उन्होंने अमरीका से 'एनर्जी पॉलिसी' और लंदन से 'रिन्यूएबल एनर्जी' में ऑनलाइन सर्टिफिकेशन किया है। इसके अलावा, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के वुडरो विल्सन स्कूल से इंटरनेशनल स्टडीज का अनुभव उन्हें एक वैश्विक विजन प्रदान करता है।

राजस्थान में यादगार रहा कार्यकाल

केंद्र जाने से पहले नेहा गिरी राजस्थान में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहीं, जहाँ उनकी कार्यशैली की काफी सराहना हुई:

  • राजीविका (NRLM) में नेतृत्व: जून 2025 से वे स्टेट मिशन डायरेक्टर (NRLM) के रूप में स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने और ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही थीं।
  • RMSCL में सुधार: राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन की एमडी रहते हुए उन्होंने दवाओं की खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया और सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की।
  • कलेक्टर के रूप में अनुभव: उन्होंने धौलपुर, प्रतापगढ़ और बूंदी की जिला कलेक्टर के रूप में कानून-व्यवस्था और विकास कार्यों को बखूबी संभाला। उनके शांत और सुलझे हुए व्यवहार ने उन्हें जनता के बीच काफी लोकप्रिय बनाया।

गुजरात से राजस्थान आईं प्रतिभा दहिया

एक तरफ जहाँ नेहा गिरी दिल्ली जा रही हैं, वहीं केंद्र सरकार ने राजस्थान कैडर को एक नई मजबूती भी दी है। गुजरात कैडर की आईएएस अधिकारी प्रतिभा दहिया का तबादला राजस्थान कैडर में कर दिया गया है। इससे राजस्थान के प्रशासनिक ढांचे में एक नया दृष्टिकोण शामिल होगा।

अल्पसंख्यक मंत्रालय में क्या होगी भूमिका?

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में निदेशक के रूप में नेहा गिरी पर छात्रवृत्ति योजनाओं, कौशल विकास कार्यक्रमों और अल्पसंख्यक समुदायों के बुनियादी ढांचे के विकास की निगरानी की जिम्मेदारी होगी। उनके पिछले अनुभव (जैसे ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट में जॉइंट सचिव) उन्हें इस नई भूमिका में सामाजिक समावेशन और समावेशी विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेंगे।

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Updated on:

21 Mar 2026 01:54 pm

Published on:

21 Mar 2026 01:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान की IAS नेहा गिरी अब दिल्ली में संभालेंगी कमान, केंद्र सरकार ने दी इस महत्वपूर्ण मंत्रालय में बड़ी ज़िम्मेदारी 

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