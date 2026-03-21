राजस्थान की IAS नेहा गिरी अब दिल्ली में संभालेंगी कमान, केंद्र सरकार ने दी इस महत्वपूर्ण मंत्रालय में बड़ी ज़िम्मेदारी 

राजस्थान कैडर की 2010 बैच की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नेहा गिरी (Neha Giri) को केंद्र सरकार ने प्रतिनियुक्ति (Deputation) पर दिल्ली बुला लिया है। केंद्र सरकार द्वारा शुक्रवार को जारी आदेशों के अनुसार, नेहा गिरी को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय (Ministry of Minority Affairs) में निदेशक (Director) के पद पर नियुक्त किया गया है। उनकी यह नियुक्ति अगले पांच वर्षों के लिए की गई है। राजस्थान में ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ने के बाद अब वे राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यकों के कल्याण और सशक्तिकरण की योजनाओं को नई दिशा देंगी।