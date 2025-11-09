Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Weather Update: सीकर में शीतलहर से ठिठुरे लोग, 10 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे

बीते 24 घंटे में सीकर जिला शीतलहर चलने से आज भी सबसे ज्यादा ठंडा रहा। राजस्थान के 10 शहरों में अब भी रात का तापमान 10 डिग्री से कम दर्ज हुआ।

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Nov 09, 2025

शेखावाटी में शीतलहर शुरू, पत्रिका फाइल फोटो

Cold wave in Sikar: राजस्थान में उत्तरी हवा के असर से अब शीतलहर का दौर शुरू हो गया है। बीते 24 घंटे में सीकर जिला आज भी सबसे ज्यादा ठंडा रहा। प्रदेश के 10 शहरों में अब भी रात का तापमान 10 डिग्री से कम दर्ज हुआ। मौसम विज्ञानियों के अनुसार हरियाणा के आसपास बने मौसम तंत्र के प्रभाव से राजस्थान में तेज गति से उत्तरी हवाएं चल रही हैं जिसके कारण आज भी मौसम का मिजाज ज्यादातर शहरों में सर्द रहने की संभावना है। वहीं अगले सप्ताह के मध्य तक अधिकांश शहरों में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है।

10 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री से कम

मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार बीती रात राजस्थान के 10 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज हुआ। शेखावाटी अंचल में हाड़कंपाने वाली सर्दी का असर बीती रात भी रहा। सीकर में बीती रात का तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस रहा वहीं जिले के फतेहपुर में न्यूनत तापमान 7.0 डिग्री दर्ज हुआ। लूणकरणसर 8.5, करौली 9.5, सिरोही 8.8, चूरू 9.7, अलवर 9.0 और वनस्थली में 9.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ। जयपुर शहर में रात के तापमान में पारा 0.8 डिग्री बढ़कर 13.8 डिग्री सेल्सियस रहा लेकिन रात में सर्द हवा के असर से मौसम में ठंडक महसूस हुई।

कल से मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान

मौसम विज्ञानियों के अनुसार हरियाणा के आसपास बना मौसम तंत्र कमजोर पड़ने पर सोमवार से राजस्थान में विंड पैटर्न में बदलाव होने के आसार हैं। इसके प्रभाव से उत्तरी हवाओं की गति धीमी पड़ने पर सर्दी से राहत मिलने और मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि अगले सप्ताह के अंत तक ​फिर से तेज रफ्तार से उत्तर पूर्वी हवाएं प्रदेश में चलने पर सर्दी की रंगत बढ़ने की संभावना है।

सुबह- शाम में ठंडक, दिन में मौसम गर्म

प्रदेश के ज्यादातर शहरों में अब भी दिन का तापमान सामान्य या उससे ज्यादा दर्ज होने पर मौसम शुष्क बना हुआ है। आगामी दिनों में रात के अलावा दिन के तापमान में भी गिरावट होने के आसार हैं जिससे नवंबर माह के दूसरे पखवाड़े से सर्दी के तेवर तीखे होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है।

09 Nov 2025 01:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather Update: सीकर में शीतलहर से ठिठुरे लोग, 10 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे

