Rajasthan Weather Update: सीकर में शीतलहर से ठिठुरे लोग, 10 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे

मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार बीती रात राजस्थान के 10 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज हुआ। शेखावाटी अंचल में हाड़कंपाने वाली सर्दी का असर बीती रात भी रहा। सीकर में बीती रात का तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस रहा वहीं जिले के फतेहपुर में न्यूनत तापमान 7.0 डिग्री दर्ज हुआ। लूणकरणसर 8.5, करौली 9.5, सिरोही 8.8, चूरू 9.7, अलवर 9.0 और वनस्थली में 9.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ। जयपुर शहर में रात के तापमान में पारा 0.8 डिग्री बढ़कर 13.8 डिग्री सेल्सियस रहा लेकिन रात में सर्द हवा के असर से मौसम में ठंडक महसूस हुई।