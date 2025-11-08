Rajasthan Weather: ठिठुरन की शुरुआत, सीकर में कंपकंपी! राजस्थान के इन 13 शहरों में रात का पारा 10 डिग्री से नीचे

Cold Weather in East Rajasthan: राजस्थान में उत्तरी सर्द हवा के असर से सर्दी की रंगत बढ़ने लगी है। बीती रात प्रदेश के 13 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा है। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई शहरों में अगले वीकेंड तक कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू होने का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में अब भी अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज होने से मौसम शुष्क बना हुआ है। जबकि पूर्वी राजस्थान के अधिकांश शहरों में अब दिन और रात का तापमान सामान्य या उससे कम रहने पर सर्दी का जोर बढ़ने लगा है। मौसम विज्ञानियों ने आगामी 13 नवंबर तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है।