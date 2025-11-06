राजस्थान में कंडक्टर भर्ती परीक्षा 2024 सम्पन्न, 28 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा

परिचालक भर्ती परीक्षा देने केंद्र पर पहुंचे अभ्यर्थी (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से गुरुवार, 6 नवंबर 2025 को परिचालक (कंडक्टर) भर्ती परीक्षा-2024 का सफल आयोजन किया गया। परीक्षा दोपहर 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रदेशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर सम्पन्न हुई। इस परीक्षा में कुल 1,08,230 अभ्यर्थियों को शामिल होना था, जिनमें से 79,489 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। इस प्रकार प्रदेश में औसतन 73.44 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई।
अलवर जिले में सर्वाधिक 80.60 प्रतिशत परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि उदयपुर में न्यूनतम 49.59 प्रतिशत उपस्थिति रही। जयपुर में 75.90 प्रतिशत, कोटा में 76.22 प्रतिशत, और भरतपुर में 79.93 प्रतिशत परीक्षार्थी उपस्थित रहे। वहीं अजमेर में 69.36, बीकानेर में 72.32 और जालौर में 75.70 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई। कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में 28 हजार से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुए।
राज्य के 14 जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न हुई। सभी जिलों में पुलिस बल, प्रशासनिक अधिकारी और पर्यवेक्षक मौजूद रहे। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनुचित गतिविधि की सूचना नहीं मिली।
परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही अभ्यर्थियों की भीड़ रही, लेकिन सुव्यवस्थित प्रबंधन के चलते परीक्षा निर्धारित समय पर शुरू और समाप्त हुई। अभ्यर्थियों के प्रवेश, सुरक्षा जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के संकलन की प्रक्रिया भी सुचारू रूप से पूरी की गई।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि परीक्षा व्यवस्था को लेकर सभी जिलों में समन्वय बनाए रखा गया था। जल्द ही उत्तर कुंजी और आगे की चयन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी।
