Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान में कंडक्टर भर्ती परीक्षा 2024 सम्पन्न, 28 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा

राजस्थान में गुरुवार को प्रदेश के 14 जिलों में परिचालक भर्ती परीक्षा संपन्न हुई। इस परीक्षा में 1,08,230 अभर्थियों को शामिल होना था, लेकिन 28 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Nov 06, 2025

Rajasthan conductor Exam
Play video

परिचालक भर्ती परीक्षा देने केंद्र पर पहुंचे अभ्यर्थी (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से गुरुवार, 6 नवंबर 2025 को परिचालक (कंडक्टर) भर्ती परीक्षा-2024 का सफल आयोजन किया गया। परीक्षा दोपहर 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रदेशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर सम्पन्न हुई। इस परीक्षा में कुल 1,08,230 अभ्यर्थियों को शामिल होना था, जिनमें से 79,489 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। इस प्रकार प्रदेश में औसतन 73.44 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई।

अलवर जिले में सर्वाधिक 80.60 प्रतिशत परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि उदयपुर में न्यूनतम 49.59 प्रतिशत उपस्थिति रही। जयपुर में 75.90 प्रतिशत, कोटा में 76.22 प्रतिशत, और भरतपुर में 79.93 प्रतिशत परीक्षार्थी उपस्थित रहे। वहीं अजमेर में 69.36, बीकानेर में 72.32 और जालौर में 75.70 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई। कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में 28 हजार से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुए।

14 जिलों में बनाए गए थे सेंटर

राज्य के 14 जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न हुई। सभी जिलों में पुलिस बल, प्रशासनिक अधिकारी और पर्यवेक्षक मौजूद रहे। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनुचित गतिविधि की सूचना नहीं मिली।

सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने लगे थे अभ्यर्थी

परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही अभ्यर्थियों की भीड़ रही, लेकिन सुव्यवस्थित प्रबंधन के चलते परीक्षा निर्धारित समय पर शुरू और समाप्त हुई। अभ्यर्थियों के प्रवेश, सुरक्षा जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के संकलन की प्रक्रिया भी सुचारू रूप से पूरी की गई।

जल्द ही जारी होगी उत्तर कुंजी

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि परीक्षा व्यवस्था को लेकर सभी जिलों में समन्वय बनाए रखा गया था। जल्द ही उत्तर कुंजी और आगे की चयन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: पति के गुजरने के 6 महीने बाद भी नहीं मिली पेंशन, 5 बेटियों की मां काट रही सरकारी दफ्तरों के चक्कर
टोंक
Pension-Scheme

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Nov 2025 05:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में कंडक्टर भर्ती परीक्षा 2024 सम्पन्न, 28 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

टैरो राशिफल 7 नवंबर 2025 : 7 नवंबर को इन 5 राशियों की चमक सकती है किस्मत, बनेंगे धन लाभ के प्रबल योग

Tarot Card Reading 7 November 2025
राशिफल

खतरनाक आतंकी संगठन TTP से जुड़ा था राजस्थान से पकड़ा गया मौलाना, अफगानिस्तान भागने की बना रहा था प्लानिंग

Maulana arrested in Rajasthan
जयपुर

MSME Loans: राजस्थान सरकार के सहयोग से RFC ने तय किया 200 करोड़ रुपए ऋण वितरण का लक्ष्य

जयपुर

आरबीआइ की सिफारिशों से ईपीएफओ के वित्तीय प्रबंधन में सुधार की उम्मीद

ओपिनियन

राजस्थान के इन जिलों से गुजरेगा नया एक्सप्रेस-वे, जयपुर जिले के 24 गांवों में जमीन की खरीद-फरोख्त पर रोक

road
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.