राजस्थान में कंडक्टर भर्ती परीक्षा 2024 सम्पन्न, 28 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा

जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से गुरुवार, 6 नवंबर 2025 को परिचालक (कंडक्टर) भर्ती परीक्षा-2024 का सफल आयोजन किया गया। परीक्षा दोपहर 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रदेशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर सम्पन्न हुई। इस परीक्षा में कुल 1,08,230 अभ्यर्थियों को शामिल होना था, जिनमें से 79,489 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। इस प्रकार प्रदेश में औसतन 73.44 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई।