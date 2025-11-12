कांग्रेस ने राजस्थान की दो महिला नेताओं पर जताया भरोसा, सौंपी अहम जिम्मेदारियां

रेहाना रियाज चिश्ती और सांसद संजना जाटव (फोटो- पत्रिका)
जयपुर: कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व ने राजस्थान की दो प्रमुख महिला नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए संगठन में नई भूमिका दी है। भरतपुर से सांसद संजना जाटव और राजस्थान महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती को पार्टी ने अलग-अलग राज्यों में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) सचिव नियुक्त किया है।
बता दें कि यह नियुक्तियां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मंजूरी के बाद की गई हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मंगलवार को जारी आदेश में बताया कि संजना जाटव को मध्यप्रदेश का सह-प्रभारी बनाया गया है। जबकि रेहाना रियाज चिश्ती को महाराष्ट्र का सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है।
पार्टी संगठन के लिहाज से यह जिम्मेदारी बेहद अहम मानी जा रही है। क्योंकि दोनों ही राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी जोरों पर हैं। युवा और ऊर्जावान छवि वाली संजना जाटव पिछले लोकसभा चुनाव में भरतपुर से जीतकर संसद पहुंची थीं। उन्हें हाल ही में संसद की जल संसाधन समिति का सदस्य भी बनाया गया था।
वहीं, रेहाना रियाज चिश्ती राज्य की अनुभवी महिला नेता हैं। जो पहले राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं और संगठन में लंबे समय से सक्रिय हैं। राजस्थान से इन दो महिला नेताओं की नियुक्ति को पार्टी में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने और युवा नेतृत्व को आगे लाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
इसके अलावा कांग्रेस ने अन्य राज्यों में भी नए प्रभारी नियुक्त किए हैं। श्रीनिवास बीवी को गुजरात, सचिन सावंत को तेलंगाना और सूरज ठाकुर को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है। पार्टी सूत्रों का कहना है, यह बदलाव आगामी राज्यों के चुनावों को देखते हुए संगठन को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग