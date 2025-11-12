कांग्रेस ने राजस्थान की दो महिला नेताओं पर जताया भरोसा, सौंपी अहम जिम्मेदारियां

पार्टी संगठन के लिहाज से यह जिम्मेदारी बेहद अहम मानी जा रही है। क्योंकि दोनों ही राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी जोरों पर हैं। युवा और ऊर्जावान छवि वाली संजना जाटव पिछले लोकसभा चुनाव में भरतपुर से जीतकर संसद पहुंची थीं। उन्हें हाल ही में संसद की जल संसाधन समिति का सदस्य भी बनाया गया था।