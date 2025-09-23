Jaipur Crime : जयपुर पढ़ने आई किशोरी से परिचित युवक ने किया रेप, अश्लील वीडियो बनाया, सहमे भाई-बहन

दर्ज रिपोर्ट में बताया कि किसी को बताने पर भाई-बहन को जान से मारने की धमकी दी। बेटी से 17 सितंबर को पूछताछ की तब उसने आपबीती बताई। आरोपी ने पहले बेटी को अश्लील वीडियो दिखाए और बाद में बेटी का वीडियो भी बना लिया। पुलिस पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को तलाश रही है।