जयपुर

Jaipur Crime : जयपुर पढ़ने आई किशोरी से परिचित युवक ने किया रेप, अश्लील वीडियो बनाया, सहमे भाई-बहन

Jaipur Crime : जयपुर के शिप्रापथ थाने में एक युवक के खिलाफ किशोरी से बलात्कार कर ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज करवाया गया है।

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 23, 2025

फाइल फोटो पत्रिका

Jaipur Crime : जयपुर के शिप्रापथ थाने में एक युवक के खिलाफ किशोरी से बलात्कार कर ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज करवाया गया है। दौसा क्षेत्र की रहने वाली किशोरी की मां ने परिचित युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया।

ब्लैकमेल कर देह शोषण करने करने लगा

दर्ज रिपोर्ट में बताया कि पीड़िता का बेटा व नाबालिग बेटी जयपुर पढ़ने आए थे। यहां किराए का कमरा लेकर रह रहे थे। परिचित युवक पीड़िता के बेटे-बेटी को संभालने का हवाला देकर उनके पास आ गया। कमरे पर बेटी अकेली थी, तब उससे बलात्कार किया और वीडियो बना लिया। इसके बाद ब्लैकमेल कर देह शोषण करने करने लगा।

पुलिस पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज

दर्ज रिपोर्ट में बताया कि किसी को बताने पर भाई-बहन को जान से मारने की धमकी दी। बेटी से 17 सितंबर को पूछताछ की तब उसने आपबीती बताई। आरोपी ने पहले बेटी को अश्लील वीडियो दिखाए और बाद में बेटी का वीडियो भी बना लिया। पुलिस पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को तलाश रही है।

23 Sept 2025 08:45 am

