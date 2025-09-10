Rajasthan Crime Rate: राहत की खबर, राजस्थान में अपराध और इस्तगासों से दर्ज मुकदमों में लगातार गिरावट

Rajasthan police: जयपुर। राजस्थान पुलिस की पारदर्शी और निष्पक्ष फ्री-रजिस्ट्रेशन नीति का सीधा असर अब अपराध नियंत्रण और शिकायत निस्तारण पर साफ दिखाई देने लगा है। पुलिस मुख्यालय से जारी ताज़ा आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि पिछले दो वर्षों से प्रदेश में न केवल समग्र अपराधों में गिरावट दर्ज की जा रही है, बल्कि न्यायालयों से इस्तगासों के माध्यम से दर्ज होने वाले मामलों की संख्या में भी उल्लेखनीय कमी आई है।