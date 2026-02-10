राजस्थान में ‘डॉग्स कंट्रोल’ करने पर हाई लेवल मीटिंग, CS और अफसरों ने बना लिया ये ‘एक्शन प्लान’     

जयपुर सहित पूरे राजस्थान में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों और उनकी बढ़ती संख्या से परेशान जनता के लिए राहत की खबर है। सोमवार को शासन सचिवालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए एक 'एकीकृत डिजिटल पोर्टल' (Integrated Portal) विकसित करने के निर्देश दिए हैं। यह पोर्टल न केवल डेटा का संकलन करेगा, बल्कि यह भी बताएगा कि किस गली और मोहल्ले में कितने कुत्तों का टीकाकरण और नसबंदी (ABC) हो चुकी है।