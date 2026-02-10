अब ‘क्रिश्चियन’ गंज नहीं… ‘कृष्ण’ गंज कहिए, राजस्थान में क्यों बदल दिया गया इस महत्वपूर्ण इलाके का नाम?

राजस्थान में 'सांस्कृतिक पुनर्जागरण' का दौर जारी है। अजमेर उत्तर से विधायक और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के प्रयासों से गृह विभाग ने अजमेर के क्रिश्चियन गंज पुलिस थाना और पुलिस चौकी का नाम बदलकर 'कृष्ण गंज' करने की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। यह निर्णय केवल एक प्रशासनिक फेरबदल नहीं है, बल्कि इसे औपनिवेशिक मानसिकता (Colonial Mindset) के प्रतीकों को हटाकर भारतीय मूल्यों को स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।