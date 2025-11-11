राजस्थान में अगले महीने से शुरू होगी शिक्षकों की भर्ती, शिक्षा विभाग में 1.19 लाख पद खाली, टीचरों की सबसे ज्यादा कमी

शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में रिक्तियां शिक्षण की गुणवत्ता पर सीधा असर डाल रही हैं। विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में कई विद्यालय ऐसे हैं जहां एक ही शिक्षक सभी विषयों का कार्य देख रहा है। विशेषज्ञों ने सरकार से जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग की है, ताकि शिक्षा व्यवस्था में स्थिरता लाई जा सके।