Govt Job 2025: राजस्थान आबकारी विभाग में 12वीं पास को मिलेगी सरकारी नौकरी, 15 नवंबर से पहले करें आवेदन

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
RSSB Jamadar Grade II Recruitment 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने राजस्थान आबकारी विभाग में जमादार ग्रेड-II के लिए भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती के तहत कुल 72 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 17 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर 2025 है।
इस भर्ती में 64 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र (general area) के लिए और 8 पद अनुसूचित क्षेत्र (scheduled area) के लिए हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 12वीं पास होना अनिवार्य है।
आवेदक को 12वीं पास होने के साथ-साथ कंप्यूटर में ओ लेवल सर्टिफिकेट या उच्च स्तर का कोर्स होना चाहिए। इसके अलावा, शारीरिक योग्यता के तहत पुरुषों की लंबाई 168 सेंटीमीटर और महिलाओं की लंबाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी।
फॉर्म की फीस जनरल और क्रीमीलेयर ओबीसी/एमबीसी के लिए 600 रुपए है जबकि नॉन-क्रीमीलेयर ओबीसी/एमबीसी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 400 रुपए रखा गया है।
आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से किए जा सकते हैं। उम्मीदवारों को पहले SSO पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और फिर आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना होगा। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को बोर्ड की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग