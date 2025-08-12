12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान में शानदार नस्ल के मवेशी होंगे पैदा, पशुपालन मंत्री ने यहां पहली सॉर्टेड सीमेन लैब का किया उद्घाटन

राजस्थान की पहली सेक्स-सॉर्टेड सीमेन (Semen) लैब का उद्घाटन किया जा चुका है.

जयपुर

Lokendra Sainger

Aug 12, 2025

sorted semen lab
Photo- Patrika Network

राजस्थान की पहली सेक्स-सॉर्टेड सीमेन (Semen) लैब का उद्घाटन सोमवार को जयपुर के बाहरी क्षेत्र बस्सी में किया गया। यह अत्याधुनिक लैब राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (RCDF) द्वारा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (NDDB), आणंद, गुजरात के सहयोग से संचालित की जाएगी। डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने इसका वर्चुअल उद्घाटन किया।

अधिकारियों ने बताया कि यह यूनिट पशुधन की गुणवत्ता सुधारने, नस्ल सुधारने और दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी। मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि गुजरात के लोगों ने देश के विकास में अहम योगदान दिया है और NDDB के चेयरमैन डॉ. मनीष शाह के सहयोग से राज्य के पशुपालकों के लिए और भी कल्याणकारी योजनाएं लाई जाएंगी।

उद्घाटन कार्यक्रम में NDDB के चेयरमैन डॉ. मनीष शाह ने कहा कि RCDF ने राजस्थान में आधुनिक सेक्स-सॉर्टेड सीमेन उत्पादन इकाई स्थापित करने में लगातार सहयोग किया है। उन्होंने बताया कि यह यूनिट हर साल 10 लाख सीमेन डोज़ का उत्पादन करेगी, जिससे राज्य के पशुपालकों को समय पर और उचित मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वाला सीमेन उपलब्ध कराया जा सकेगा। शाह ने यह भी कहा कि भारत में 30 करोड़ से अधिक मवेशी हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं।

ये भी पढ़ें

किसानों के खाते में ₹3200 करोड़ ट्रांसफर, झुंझुनूं में बोले शिवराज सिंह- ‘किसान भाइयों… शिकायत हो तो मामा के घर आ जाना’
झुंझुनू
jhunjhunu news

इस अवसर पर RCDF, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड (RLDB) और NDDB डेयरी सर्विसेज (NDS) के बीच बसी सीमेन स्टेशन के संचालन और प्रबंधन के लिए त्रिपक्षीय समझौता (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना का उद्देश्य राजस्थान में कृत्रिम गर्भाधान के लिए पारंपरिक और सेक्स-सॉर्टेड सीमेन डोज़ का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाना है। एक अधिकारी ने बताया, “इस स्टेशन से होने वाला लाभ RCDF और NDS के बीच बराबर बांटा जाएगा।

ये भी पढ़ें

जयपुर में ड्रोन से कृत्रिम बारिश का प्रयोग: 2 बार उड़ाए ड्रोन… झाड़ियों में अटका, जानें क्या रहा कारण
जयपुर
jaipur artifical rain

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Aug 2025 04:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में शानदार नस्ल के मवेशी होंगे पैदा, पशुपालन मंत्री ने यहां पहली सॉर्टेड सीमेन लैब का किया उद्घाटन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.