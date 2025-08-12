राजस्थान में शानदार नस्ल के मवेशी होंगे पैदा, पशुपालन मंत्री ने यहां पहली सॉर्टेड सीमेन लैब का किया उद्घाटन

राजस्थान की पहली सेक्स-सॉर्टेड सीमेन (Semen) लैब का उद्घाटन सोमवार को जयपुर के बाहरी क्षेत्र बस्सी में किया गया। यह अत्याधुनिक लैब राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (RCDF) द्वारा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (NDDB), आणंद, गुजरात के सहयोग से संचालित की जाएगी। डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने इसका वर्चुअल उद्घाटन किया।
अधिकारियों ने बताया कि यह यूनिट पशुधन की गुणवत्ता सुधारने, नस्ल सुधारने और दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी। मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि गुजरात के लोगों ने देश के विकास में अहम योगदान दिया है और NDDB के चेयरमैन डॉ. मनीष शाह के सहयोग से राज्य के पशुपालकों के लिए और भी कल्याणकारी योजनाएं लाई जाएंगी।
उद्घाटन कार्यक्रम में NDDB के चेयरमैन डॉ. मनीष शाह ने कहा कि RCDF ने राजस्थान में आधुनिक सेक्स-सॉर्टेड सीमेन उत्पादन इकाई स्थापित करने में लगातार सहयोग किया है। उन्होंने बताया कि यह यूनिट हर साल 10 लाख सीमेन डोज़ का उत्पादन करेगी, जिससे राज्य के पशुपालकों को समय पर और उचित मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वाला सीमेन उपलब्ध कराया जा सकेगा। शाह ने यह भी कहा कि भारत में 30 करोड़ से अधिक मवेशी हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं।
इस अवसर पर RCDF, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड (RLDB) और NDDB डेयरी सर्विसेज (NDS) के बीच बसी सीमेन स्टेशन के संचालन और प्रबंधन के लिए त्रिपक्षीय समझौता (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना का उद्देश्य राजस्थान में कृत्रिम गर्भाधान के लिए पारंपरिक और सेक्स-सॉर्टेड सीमेन डोज़ का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाना है। एक अधिकारी ने बताया, “इस स्टेशन से होने वाला लाभ RCDF और NDS के बीच बराबर बांटा जाएगा।