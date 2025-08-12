राजस्थान में शानदार नस्ल के मवेशी होंगे पैदा, पशुपालन मंत्री ने यहां पहली सॉर्टेड सीमेन लैब का किया उद्घाटन

उद्घाटन कार्यक्रम में NDDB के चेयरमैन डॉ. मनीष शाह ने कहा कि RCDF ने राजस्थान में आधुनिक सेक्स-सॉर्टेड सीमेन उत्पादन इकाई स्थापित करने में लगातार सहयोग किया है। उन्होंने बताया कि यह यूनिट हर साल 10 लाख सीमेन डोज़ का उत्पादन करेगी, जिससे राज्य के पशुपालकों को समय पर और उचित मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वाला सीमेन उपलब्ध कराया जा सकेगा। शाह ने यह भी कहा कि भारत में 30 करोड़ से अधिक मवेशी हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं।